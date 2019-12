Rekordno topla godina: Ovogodišnji studeni ne pamti se 140 godina

Studeni 2019. je bio drugi najtopliji studeni zabilježen na Zemlji od 1880. godine, nakon studenoga 2015., objavila je Američka agencija za oceane i atmosferu (NOAA) u ponedjeljak potvrdivši da se radi o novoj rekordno toploj godini.

Program Europske unije za praćenje Zemlje Copernicus je iznio blago različite procjene, ali koje potvrđuju istu tendenciju i ocijenio da je studeni 2019. jedan od triju najtoplijih 11. mjeseci uz one 2015. i 2016. godine.

Prema NOAA prosječna temperatura globusa je u studenom 2019. bila viša za 0,92 stupnja od prosječne temperature u 20. stoljeću od 12,9 stupnjeva.

Mjesec za mjesecom, posebice srpanj, godina 2019. je skupila puno rekordnih temperatura. Za sada je druga najtoplija godina od 1880., navode Amerikanci, dok 2016. ostaje prosječno najtoplija (1,01 stupanj Celzija u odnosu na prosječnu temperaturu u 20. stoljeću).

Svjetska meteorološka organizacija je potvrdila početkom studenoga da se 2019. ubraja među tri najtoplije godine zabilježene od 1850. i da zaključuje desetljeće "iznimne topline".

To povećanje prosječne temperature na površini zemlje i oceana od oko 1 stupnja Celzija može se usporediti s ciljem Pariškog sporazuma o ograničenju povišenja na između 1,5 stupnja Celzija do 2 stupnja Celzija do kraja stoljeća. Po sadašnjem ritmu emisija plina s učinkom staklenika, planet se kreće prema + 4 ili 5 stupnjeva Celzija do kraja stoljeća.