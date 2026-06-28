Otkriveno što je u misterioznim bačvama koje su bačene kod Karlovca: 'Policija istražuje tko ih je ostavio'

Karlovačka policija istražuje tko je na više lokacija odbacio velik broj bačvi s potencijalno opasnim sadržajem. Kako je priopćila Policijska uprava karlovačka, svaka bačva zapremnine je 120 litara i teška oko 150 kilograma, a što se točno nalazi u njima bit će utvrđeno žurnim vještačenjem.

Dojavu o odbačenim bačvama policija je zaprimila u petak. Očevidom je utvrđeno da ih je nepoznata osoba, u zasad neutvrđenom razdoblju, ostavila na sedam različitih lokacija. Na mjestu događaja bila je i inspektorica Državnog inspektorata Republike Hrvatske, koja je lokalnoj samoupravi naložila hitno uklanjanje i propisno zbrinjavanje otpada zbog moguće opasnosti za okoliš.

"Bačve su pronašli građani, u šumi kraj rijeke. Dio ih je bio otvoren i to su vatrogasci odmah sanirali. Na terenu je bila i policija te Državni inspektorat. Odmah smo pokrenuli micanje svih bačvi i to je u tijeku što se tiče ovih koje su pronađene na području općine Draganić. Policija istražuje tko ih je ostavio. Koliko zasad znamo, riječ je o mulju boje i laka", izjavila je za 24sata načelnica općine Anica Domladovac.

Prema informacijama 24sata, bačve je u šumskom predjelu prvi primijetio mladić koji je odmah obavijestio policiju. U terenskoj istrazi policiji pomaže i lokalni lovočuvar, dobro upoznat s tim područjem. Iako su mještani i ranije prijavljivali slučajeve ilegalno odbačenog otpada, izvori s terena ističu da se s ovakvom količinom dosad nisu susreli. Procjenjuje se da je riječ o gotovo 40 tona tvari. Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a policija traga za osobom odgovornom za ovaj ekološki incident kojim su ugroženi okoliš i obližnji vodotoci.