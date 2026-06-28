VIDEO Ukrajina pogodila dvije ruske rafinerije, Zelenski objavio snimke oblaka crnog dima: 'Slabimo njihov ratni stroj'

Ukrajina je u subotu navečer izvela napade na dvije ruske rafinerije nafte, nastavljajući gađati energetsku industriju Moskve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinske snage pogodile rafineriju nafte Slavjansk u Krasnodarskom kraju, kao i rafineriju u Jaroslavskoj oblasti. "Nastavljamo naše operacije koje slabe sposobnost Rusije da vodi ovaj rat", napisao je u objavi na X-u. "Svaka od naših dalekometnih sankcija znači manje resursa za ruski ratni stroj i još jedan korak prema miru". Zelenski je objavio i snimku za koju se čini da prikazuje napade. U daljini se vide veliki stupovi crnog dima i vatra. Operativni centar za hitne situacije Krasnodarskog kraja ranije je izvijestio o požaru u rafineriji u gradu Slavjansk na Kubanu. Naveli su da su požar izazvali dijelovi oborenog drona koji su pali na područje rafinerije te da je oštećen i dalekovod u tom području. Dodali su da zasad nema prijavljenih ozlijeđenih.

Our warriors began Ukraine’s Constitution Day with great accuracy. Last night, our long-range sanctions reached two oil refineries in Russia. The Slavyansk oil refinery in the Krasnodar region was hit – about 300 kilometers from the frontline. We also reached a refinery in the… pic.twitter.com/MiKOSjszFF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2026

Kijev je posljednjih mjeseci pojačao napade na rusku energetsku industriju, ciljajući naftna postrojenja poput rafinerija, terminala i skladišta, nastojeći oslabiti jedan od najvažnijih izvora prihoda Rusije, piše Euronews. Ti su napadi doveli do krize s gorivom u dijelovima Rusije i na područjima pod ruskom okupacijom, uz duge redove na benzinskim postajama i ograničenu opskrbu. Sve se događa nakon što su ukrajinske zračne snage priopćile da je lokalna protuzračna obrana tijekom noći oborila šest ruskih balističkih projektila, jednu protubrodsku raketu i 125 dronova. Dodali su da su jedan projektil i 14 napadačkih dronova pogodili 11 lokacija. Zelenski je u subotu rekao da je Rusija tijekom proteklog tjedna na Ukrajinu lansirala 1400 napadačkih dronova, gotovo 1500 vođenih zračnih bombi i 19 projektila, ciljajući 15 regija.