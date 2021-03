Nije želio vratiti 2.000 eura koje su mu greškom uplatili, sad mora platiti i kamate

Karlovčanin je pogreškom bankarske službenice podebljao tekući račun za 2.000 eura. Kako se oglušio o zamolbu da ih vrati banci, banka ga je tužila. Izgubio je sud, pa mu je naloženo da vrati nepošteno stečeni novac, ali i plati 3.814 kuna sudskih troškova, te kamate.

Tužitelj, Privredna banka Zagreb u tužbi navodi kako je 23. studenog 2019. godine u njihovu poslovnicu 149 "Črnomerec" pristupio tuženik i zatražio platnu transakciju isplate iznosa od 1.000 eura sa svojeg transakcijskog računa, javlja KAportal.

Tom prilikom djelatnica je nenamjernom pogreškom provela platnu transakciju uplate iznosa 1.000 eura iako tuženik nije djelatnici predao iznos od 1.000 nego je djelatnica njemu predala sporni iznos. Umjesto da je njegov račun terećen za taj iznos, on je uvećan, pa ja tako došlo do sjecanja 2.000 eura. U više navrata su ga pozivali da vrati novac, ali se oglušivao.

U odgovoru na tužbu tuženik navodi navodi da je došao u poslovnicu toga dana i napravio transakciju koju je trebao, a da se za pogrešku djelatnice tužitelja ili njezinu nestručnost ne smatra ni malo krivim. No sud je zaključio da je odmah od dana stjecanja, tj. od 23. studenog 2019. godine tuženik postao nepošteni stjecatelj a to je i sam tuženik potvrdio u svom iskazu. Zato je sud dosudio zateznu kamatu koja teče od 23. studenog 2019. godine, pa do isplate na iznos od 14.870,00 kuna.