Nevrijeme rušilo stabla, padala je i tuča na sjeveru Hrvatske: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju

Varaždinsku županiju je u subotu iza 17 sati zahvatilo nevrijeme uz jak vjetar i mjestimičnu tuču, a iz Županijskog centra 112 Varaždin izvijestili su da su zaprimili dojave o većem broju srušenih stabala na cesti. Nakon što je snažna oluja s tučom prošla kroz Sloveniju, nevrijeme je stiglo i na sjever Hrvatske, snažan vjetar ponegdje je raskrivao krovove i rušio drveće.

U Međimurju je također padala tuča, a u dijelovima Međimurske županije šteta je zabilježena i na povrtnjacima i plastenicima. Na širem čakovečkom području intervenirali su i vatrogasci, a zbog tuče je u Svetom Martinu na Muri otkazan festival rimske kulture.

U nedjelju će biti pretežno sunčano, vruće, na Jadranu vrlo vruće. U unutrašnjosti su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, na istoku popodne i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23, na istoku i 24, a na obali i otocima većinom od 23 do 27 °C. Najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i viša, stoji u prognozi DHMZ-a.

- Nastavlja se toplinski val koji je počeo u ponedjeljak. Osjetno osvježenje za sada nije na vidiku, iako je u unutrašnjosti bilo, a i idućih će dana biti - lokalnih čak i izraženih pljuskova. Naime, zbog blizine frontalnog poremećaja u naše krajeve povremeno dolazi manja količina vlažnog i nestabilnog zraka, no i dalje uz zadržavanje vrlo toplog zraka koji pritječe sa Sredozemlja i sjevera Afrike - piše HRT.

VIDEO Jak vjetar i tuča u Gornjem Hrašćanu

- Najniža temperatura uglavnom od 20 do 24 Celzijeva stupnja, a danju i vrlo vruće, ponegdje do 36 uz umjeren sjeverozapadnjak. No neće biti posve stabilno - popodne uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost za pljuskove i grmljavinu, lokalno i jače izražene. U središnjim predjelima također postoji mala mogućnost za pokoji pljusak, no bit će uglavnom suho i sunčano. I dalje vruće, najviša temperatura od 32 do 35 stupnjeva uz veliku opasnost od toplinskog vala. Popodne će mjestimice puhati do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. U gorju i na sjevernom Jadranu pak umjeren jugozapadnjak, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. I tu se nastavlja toplinski val - danju će biti pretežno sunčano i vruće, a osobito na sjevernom Jadranu ni noć mnogima neće pružati potrebno osvježenje.



Spas od vrućina u noćnim satima teško će se pronaći i u Dalmaciji, osobito u obalnim urbanim središtima gdje se temperatura neće spuštati ispod 25 Celzijevih stupnjeva. Dan će obilovati sunčanim satima, a popodne će blago osvježenje pružati samo povremeno umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, koji će puhati i na krajnjem jugu uz uglavnom malo valovito more - stoji u prognozi HRT-a.