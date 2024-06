Nevjerojatna priča stjuardese Vesne: Preživjela je pad s 10.160 metara bez padobrana i postala svjetska rekorderka

Večernji list ove godine slavi svoj 65 rođendan. U šest i pol desetljeća naši su novinari ispisali oko milijun stranica, objavili smo oko 25.000 različitih izdanja. Iz naše bogate arhive, donosimo serijal priča o lokalnim herojima, ljudima koji su spasili nečiji život, o znanstvenici koji su pomaknuli granice, o pobjednicima koji su nemoguće učinili mogućim. Neke ljude koji su svojim humanim djelima stvorili te priče, uspjeli smo pronaći i par desetljeća kasnije, pa su priče o njima dobile i nastavak, no nekima od heroja s naših naslovnica, nismo uspjeli ući u trag. Možda su neki od njih baš vaši rođaci, susjedi prijatelji ili poznanici - ako ih čitajući ove životne priče prepoznate, budite naš 'joker zovi' i pišite nam na mail dojavi@vecernji.net, jer to su ljudi koji zaslužuju bar još koji napisani redak, uz jedno veliko – hvala.

Prije 52 godine mlada stjuardesa Vesna Vulović pomaknula je granice mogućeg. U repu zrakoplova DC-9 nekim je čudom preživjela pad s 10.160 metara te je zbog toga ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Nesreća, koju nitko od putnika niti drugih članova posade nije preživio, dogodila se 26. siječnja, 1972. godine, a o Vesni i misteriju preživljavanja, pisali su tada svi svjetski medi

Na kobni let Kopenhagen-Zagreb-Beograd, mlada se stjuardesa ukrcala greškom, umjesto svoje kolegice istog imena i prezimena, a to ju je umalo stajalo života. U trenutku kada je bio iznad grada Češka Kamenica, u tadašnjoj Čehoslovačkoj, JAT-ov zrakoplov DC-9 iznenada je eksplodirao, nakon čega se srušio s 10.160 metara visine. U zrakoplovnoj nesreći poginulo je svih 22 putnika te 5 članova posade, no pad je preživjela upravo 22-godišnja stjuardesa Vesna.

U nesreći je zadobila frakturu lubanje, bile su joj slomljene obje noge te tri pršljena, zbog čega je, od struka, privremeno bila paralizirana. U komi je bila 27 dana, no uspjela je – vratila se među žive i postala svjetska rekorderka u preživljavanju pri padu s tolike visine, bez padobrana, te je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Nakon što je 16 mjeseci provela na rehabilitaciji, Vesna se ponovo vratila na posao, nastavila je raditi u JAT-u, no ne više kao stjuardesa.

Njenu su priču, koja je graničila s nemogućim, baš svi željeli čuti, no ona ju nije željela ispričati, odbila je i novinare BBC-a, pa čak i popularnu Oprah Winfrey. No, dušu je ipak otvorila četiri desetljeća nakon nesreće u ekskluzivnom intervju za dansku državnu televiziju DR, jer upravo su ju za Dansku, vezale prve 22 godine života, prije pada.

„Tog je dana sve ukazivalo na nesreću. Sjećam se, za doručkom je Ratko Mihić non stop pričao o svom sinu i o svojoj kćeri, kao da je on jedini otac na svijetu. Samo je pričao o svojoj djeci, osjećao je da ih više neće vidjeti“, ispričala je danskim novinarima.

Nesreću JAT-ova aviona stručnjaci su istraživali dva puta. Najprije je češka komisija objavila da se avion prelomio na visini od 10.000 metara, ali kako nije otkriven uzrok, komisija je nastavila istragu. Zaključeno je da se DC-9 nije sudario s drugim avionom, kao i da vremenski uvjeti nisu bili razlog nesreće. Unatoč službenoj verziji, prema kojoj je JAT-ov DC-9 eksplodirao na visini od 10.000 metara, sam uzrok pada jugoslavenskog, putničkog zrakoplova godinama je bio predmet brojnih teorija, no, kako je vrijeme prolazilo sve se glasnije govorilo o tome da je putnički zrakoplov JAT-a bio srušen greškom, jer u to su vrijeme, upravo na tom prostoru, bile vojne vježbe. Prema jednoj teoriji avion je oborio MIG čehoslovačke vojske, a prema drugoj DC-9 je, navodno greškom, pogodila raketa češke protuzračne obrane.

Vesna Vulović niti jednu od teorija, a bilo ih je doista mnogo, nije željela komentirati. Preminula je u prosincu, 2016., u 67. godini života, a njenom su smrću mnoga pitanja, o nesreći koju je jedina preživjela, zauvijek ostala bez odgovora.

