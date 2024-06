Prije 60 godina na uspostavu poziva čekalo se 45 sekundi, a centrala koja je čekanje prepolovila smatrala se čudom

Večernji list ove godine slavi svoj 65 rođendan. U šest i pol desetljeća naši su novinari ispisali oko milijun stranica, objavili smo oko 25.000 različitih izdanja. Za vas smo pratili koloplete tema, od politike i gospodarstva, preko sporta do mode, kulinarstva, noviteta u autoindustriji i tehnologiji. Naši su novinari i fotografi izvještavali s lica mjesta - bili su na požarištima, klizištima, na područjima razorenim potresima i poplavama te na prvoj crti bojišnice. Istraživali smo, pisali smo o bolnim trenucima, tragedijama i katastrofama, ali pisali smo i priče koje su vam, nadamo se, uljepšale dan, izmamile osmijeh, vratile nadu i vjeru da dobri ljudi nisu vrsta koja izumire, da će uvijek biti onih koji su spremni riskirati vlastiti život kako bi spasili život često potpunog stranca. Upravo smo te priče odlučili 'reprizirati', jer njihovi su glavni akteri oni, koje popularno, ali nepravedno često nazivamo 'malim ljudima', iako su itekako veliki. Za 65. rođendan Večernjaka, iz naše bogate arhive, donosimo serijal od 65 top-priča o lokalnim herojima, ljudima koji su spasili nečiji život, o znanstvenici koji su pomaknuli granice, o pobjednicima koji su nemoguće učinili mogućim. Priče o tim velikim 'malim' ljudima, složit ćete se, zaslužuju biti bar još jednom pročitane. Neke ljude koji su svojim humanim djelima stvorili te priče, uspjeli smo pronaći i par desetljeća kasnije, pa su priče o njima dobile i nastavak, no nekima od heroja s naših naslovnica, nismo uspjeli ući u trag. Možda su neki od njih baš vaši rođaci, susjedi prijatelji ili poznanici - ako ih čitajući ove životne priče prepoznate, budite naš 'joker zovi' i pišite nam na mail dojavi@vecernji.net, jer to su ljudi koji zaslužuju bar još koji napisani redak, uz jedno veliko – hvala!

„Halo Beograde, ovdje Zagreb“ – rečenica je to s naslovnice Večernjaka, objavljenog u subotu, 15. kolovoza, 1964. godine. Od tog su dana, točno u 15 sati, uspostavljene direktne, telefonske linije 'Zagreb-Osijek' i 'Zagreb Beograd'. Iako u današnje doba mobitela, brzog interneta i suvremene tehnologije, to možda ne zvuči kao spektakularna vijest za naslovnicu, prije 60 godina taj je događaj nazvan povijesnim.

Naime, od prvog telefonskog poziva u povijesti, kojeg je 10. ožujka 1876. godine u Bostonu izumitelj Alexander Graham Bell uputio svom asistentu Watsonu, pa do tog kolovoza 1964., proteklo je punih 88 godina, a velikih koraka naprijed nije bilo. Stoga je puštanje u rad moderne, ARM 20, tranzitne, telefonske centrale u Zagrebu, bio bombastičan, tehnološki skok. Stavljanje u pogon tog 'čuda' od tehnike, značilo je da će se od tog dana, nakon biranja broja, umjesto dotadašnjih 45, na vezu čekati upola kraće, 'samo' 20 sekundi. U sklopu kvalitetnije PTT usluge automatska je telefonska veza bila uspostavljena i između Zagreba i Osijeka, čiji je pozivni broj tada bio 754.

Prvi telefon u Zagrebu zazvonio je na ovoj adresi

Nakon poznate rečenice ‘Gospodine Watson, dođite ovdje, trebam vas’, koju je u prvom, telefonskom razgovoru u povijesti, 10. ožujka 1876. godine, izgovorio izumitelj Alexander Graham Bell, Zagreb je na ukopčanje prvog telefona čekao još punih 11 godina. Prva zagrebačka telefonska centrala, s 30 brojeva, koju su mnogi tada nazivali 'čudom Božjim', proradila je 1. siječnja davne 1887. godine. Dan kada je u Zagrebu ukopčan prvi telefon, bio je događaj godine, a vlasnik prve 'sprave za govorenje i slušanje', kako su tada zvali telefon, bio je zagrebački špediter, Vilim Schwarz. Upravo je u njegovoj kući, na uglu Duge, odnosno Radićeve ulice i Krvavog mosta, ulice koja povezuje Radićevu s Tkalčićevom, zazvonio prvi telefon. Prvi poslovni pretplatnici bili su 'Tvornica kože' i 'Prva hrvatska štedionica', a prve zagrebačke telefonistice bile su Betika Rihtarić, Viktorija Soronijević i Laura Sekulić.

Iako je Bell predlagao da telefonski razgovori započinju pozdravom ‘ahoj’, prevagnuo je ipak prijedlog Thomasa Edisona da prva riječ upućena sugovorniku s druge strane linije bude ‘halo’.

'Halo gospođice, molim vas broj...', tako su glasili uobičajeni pozivi pretplatnika u vrijeme kada su veze uspostavljale telefonistice. Pretplata se u početku plaćala 7 forinti, a kasnije je pojeftinila na samo 5 forinti. Koliko će telefonski razgovor trajati ovisilo je o 'dubini' džepa. U prvoj zoni, do 100 kilometara, jedan je impuls trajao 10 sekundi, a stajao je 20 tadašnjih dinara. U drugoj zoni, do 200 kilometara, impuls je trajao 8 sekundi, u trećoj, do 400 kilometara, 6 sekundi, a u četvrtoj, preko 400 kilometara, jedan impuls trajao je samo 5 sekundi. Da bi to što slikovitije prikazao, naš je novinar te 1964. godine izračunao da bi ga dvominutno čitanje članka sugovorniku u Beogradu stajalo 400 dinara, dok je za kratku, telefonsku, rođendansku čestitku trebalo izdvojiti 40-ak dinara.

Večernjak je te, 1964., objavio i simpatičnu anegdotu, iz doba prvog telefona, čiji su glavni akteri bili jedan djed i jedan unuk. Unuk je, kako je priča kružila, pitao svog djeda što su ljudi imali u doba njegove mladosti, kada još nije bilo telefona, na što mu je mudri djed, purger, odgovorio: -'Imali su mir Božji!' Slažete li se s djedom ili ipak ne možete bez svog mobitela?