Neuroznanstvena pozadina borbe s motivacijom i prokrastinacijom

Nema čovjeka koji sam sebi nije rekao – okrećem novu stranicu u životu. Od danas, od sutra, od idućeg tjedna, od idućeg mjeseca. Nije ni previše bitno. Kad razmišljamo o našim cjeloživotnim ambicijama, našim velikim ciljevima i ludim snovima, nemamo problema zamisliti ono što želimo; kuću na plaži, zdraviji životni stil, partnera koji nas podržava, kreativnu karijeru... Pri tom razmišljanju uhvatit ćemo sami sebe kako osjećamo neku lakoću u tijelu. Sami sa sobom stvorit ćete neki plan djelovanja i potpisati zamišljeni pakt, jer s obzirom na energiju koju osjećate u tom trenutku vjerujete da će ovoga puta biti drukčije i da vam se planovi neće izjaloviti. No izgleda da se problemi javljaju onog trenutka kada prestanemo razmišljati i počnemo djelovati.

U svom prvijencu "Mozganje", neuroznanstvenica i motivacijska govornica dr. Julia Ravey osnažuje vas da, uz praktičnu samopomoć vođenu neuroznanstvenim, bihevioralnim i psihološkim istraživanjem, postignete svoje ciljeve i imate veću kontrolu nad svojim životom. Naš mozak voli nas držati na sigurnom u zoni komfora. I upravo je to ono što nas sputava. Sposobni smo bez problema zamisliti ciljeve koje bismo željeli postići – zdraviji način života, polaganje ispita ili početak nove karijere – no pretvoriti ih u stvarnost znatno je teže jer naš se mozak opire promjenama. Dr. Julia Ravey objašnjava praktične metode koje će vam omogućiti da svoj život promijenite nabolje. Korištenjem najnovijih uvida iz neuroznanosti i psihologije naučit ćete kako usmjeriti svoj fokus, potaknuti samopouzdanje, pobijediti prokrastinaciju – i zašto biste trebali zaboraviti na motivaciju. Slijedeći trenutačne znanstvene spoznaje o mozgu i načine na koje se ponašamo, Ravey je razvila tehnike koje su joj omogućile da postigne svoje ciljeve – a one će raditi i za vas. Što više razumijete vlastito razmišljanje, to više kontrole možete imati nad svojim životom. Promjena je dobra. Vaš mozak samo treba malo uvjeravanja.

Knjiga je podijeljena u četiri dijela: mehanika, ovladavanje, metode i održavanje, a to sve skupa čini cjelovit sustav za razumijevanje i primjenu promjena u svakodnevnom životu. U prvom dijelu Ravey objašnjava osnove funkcioniranja mozga, uključujući strukturu neurona, procese učenja i stvaranja navika. Drugi dio – ovladavanje – fokusira se na identifikaciju osobnih vrijednosti i razloga za promjenu, dok metode nude konkretne tehnike za postavljanje ciljeva, nagrađivanje napora i jačanje samopouzdanja. Posljednji dio, održavanje, bavi se održavanjem promjena, prevladavanjem prokrastinacije i važnošću odmora. Knjiga obiluje metaforama, primjerima iz stvarnog života i vježbama koje čitatelj može primijeniti odmah. Ravey naglašava važnost malih koraka, dosljednosti i razumijevanja vlastitog mozga kako bi se postigli dugoročni ciljevi.

Autorica uspješno spaja znanstvenu teoriju s praktičnim savjetima, što knjigu čini pristupačnom i onima koji nemaju predznanje iz neuroznanosti. Uz znanstveno utemeljen, ali jednostavan pristup, Ravey koristi jednostavan jezik i analogije, poput usporedbe mozga s željezničkom mrežom, kako bi složene koncepte učinila razumljivima. Listajući knjigu u svakom ćete poglavlju naići i na praktične vježbe, jer sadrži zadatke za samoanalizu, poput opisivanja "idealnog radnog dana" ili prepoznavanja uzroka otpora promjenama. Ipak, ovo nije self-help knjiga koja obećava uspjeh preko noći, a autorica konstantno naglašava važnost postupnog napretka i prihvaćanja nesavršenosti. Umjesto instant-rješenja, knjiga pruža alat za stvaranje trajnih navika. Kako dr. Ravey ističe, pogreška koju mnogi od nas čine pri pokušaju ostvarivanja svojih ciljeva jest da previše toga nastojimo učiniti prebrzo. Na vrhuncu motivacijskog vala, koji prati početnu fazu naše potrage za promjenom, mislimo da možemo sve. Postavljamo jutarnji alarm dva sata ranije, jedemo dvadeset vrsta povrća i voća tijekom tjedna, radimo pedeset sati na sporednom projektu ili cijele večeri posvećujemo učenju. Sve u isto vrijeme. Iako mnogi, poučeni vlastitim iskustvom, znaju da to nije dobar put, "Mozganje" dr. Julie Ravey pruža čitateljima objašnjenja zbog čega je to tako. Ova knjiga posebno će koristiti onima koji se bore s motivacijom, prokrastinacijom ili osjećajem da im nedostaje smisao u težnji za ciljevima. Dobro će doći svakome tko želi naučiti bolje upravljati svojim navikama i postići više, ne samo u karijeri nego i u svakodnevnom životu.

FOTO Marko Bošnjak ne prestaje iznenađivati! Započeo turneju uoči Eurovizije, a evo što je odjenuo u Amsterdamu