Neugodni pritisci policije na nevladine udruge i odvjetnike koji se bave zaštitom izbjeglica

Naše organizacije i odvjetnici koji rade na zaštiti ljudskih prava i izbjeglica doživljavaju vrlo neugodne pritiske od policije i zato smo za danas sazvali ovu izvanrednu konferenciju za medije.

Naime, prije 2 tjedna javljeno nam je da je obitelj poginule djevojčice Medine ponovno prešla na teritorij RH pa je volonter udruge Are You Syrious? to odmah javio policiji i otišao u Tovarnik te s policijom pronašao spomenutu obitelj i u policiji o svemu dao iskaz. No, nekoliko dana kasnije volonter dobiva prekršajnu prijavu zbog pomaganja ilegalnog prelaska granice. Također, policija je tvrdila da punomoć obitelji data odvjetničkom uredu nije valjana da bi jutros pola sata prije ove konferencije za novinare policija na obavijesni razgovor pozvala četiri osobe. Dvije iz Centra za mirovne studije, jedna iz udruge Are you Syrious? i jedna iz odvjetničkog ureda obitelji a ova je konferencija bila sazvana u 10 sati. To su očigledni pritisci na nas - kazao je Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.

Pritom je dodao da policija ovo sve radi kako se nikada ne bi doznalo što se zapravo dogodilo krajem prošle godine kada je smrtno stradala djevojčica Madina.

Tajana Tadić iz udruge Are You Syrious? istaknula je da cijelo vrijeme policija brani pristup obitelju u Tovarniku te je izrazila mišljenje da policija sve ovo radi iz osvete jer je Madinina obitelj u ovom trenutku očito neželjeno morala ostati u Hrvatskoj.

Odvjetnik Ivo Jelavić naveo je pak da je 19. prosinca prošle godine, nakon što je podnesena prijava protiv policije zbog smrti djevojčice u večernjim satima na mobitel zaprimljen, kako je kazao, uznemirujući poziv sa tajnog broja za koji pretpostavlja da je stigao iz redova policije. također je kazao da policija sada usporava punomoć obitelji djevojčice medine koji su dali odvjetnicima, a sve je to, kaže Jelavić, pokušaj skretanja pozornosti s policije koja je skrivila smrt djeteta.

A to što policija sad ne dozvoljava kontakt odvjetnika s obitelji Jelavić je kazao da je to prvi put od 1990. da policija sprječava kontakt stranke i roditelja.

- To je pokušaj sprječavanja utvrđivanja odgovornosti tko je u policiji naredio da obitelj djevojčice Madine te kobne noći prugom ode iz Hrvatske pri čemu je djevojčica poginula - kazao je Jelavić.

Odvjetnica obitelj djevojčice Madine, Sanja Bezbradica Jelavić, istaknula je da odvjetnik, unatoč tome što MUP izolira stranke od odvjetnika, a do odvjetnika stižu informacije da su stranke u teškom stanju, da su međusobno izolirane, odvjetnik je dužan zaštiti prava stranke, osobito kada je ona ranjena.

Dodala je i to da zbog izvida koje policija provodi ovih dana protiv aktivista udruga i odvjetnika koji se bave zaštitom prava izbjeglica obaviješten je sud za ljudska prava, a obavješten je i ustavni sud.

U Tovarniku se sada u detenciji nalazi još jedna izbjeglička obitelj do koje ne mogu aktivisti i odvjetnici iako je ustanovljeno da jedno dijete u obitelji ima tumor.

- Ako je, prema tvrdnjama policije, volonter udruge optužen za sudjelovanje u ilegalnom prelasku granice izbjeglica, onda znači da je u tom istom činu sudjelovala policija jer je volonter zajedno s policijom te večeri našao izbjeglice i pomogao im. To sve pokazuje da policija želi zataškati smrt djeteta, a netko u MUP-u manipulira podacima. Nakon svega očekujemo da se prekinu svi pritisci na nevladine udruge i pom. i na kraju tražit ćemo od saborskog odbora za ljudska prava i odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost da osnuju istražno povjerenstvo što se to zapravo događa u MUP-u a vezano je za pritiske na ljude koji štite ljudska prava - rekao je Gordan Bosanac.