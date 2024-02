Netko vam je na WhatsAppu poslao '14643'? Evo što se krije iza tajanstvenog niza brojeva

Jeste li kada na WhatsAppu primili tajanstveni niz brojeva 14643 i zapitali se što oni znače? Naime, trenutno se šalju brojne slične poruke, a jedan od najpoznatijih nizova je upravo 14643. No, zašto ovi brojevi toliko intrigiraju?

Trend slanja tog "koda" započeo je na TikToku, ali se brzo proširio i na WhatsApp, piše RTL.de. Ideja je jednostavna - korisnici šalju kratke nizove brojeva koji zapravo predstavljaju tajne poruke.

Primjerice, niz 14643 zapravo znači "I will always love you" (Hrvatski: "Uvijek ću te voljeti"). Svaka brojka ima svoje značenje: 1 = "I" (Ja), 4 = "will" (hoću), 6 = "always" (uvijek), 4 = "love" (volim), 3 = "you" (tebe). Također, postoji mnoštvo drugih kombinacija koje ljudi koriste za izražavanje različitih osjećaja.

Ovaj trend je postao popularan jer omogućuje korisnicima da komuniciraju na kreativan način, šaljući tajne poruke koje su samo za odabrane oči. Također, predstavlja zabavan način za izražavanje osjećaja prema voljenima ili prijateljima. Dakle, sljedeći put kada vidite niz brojeva poput 14643, imajte na umu da se iza njega može kriti nešto puno dublje i emotivnije od samih brojeva.

