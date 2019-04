Netanyahu pobijedio peti put, njegova će nova vlada skrenuti još više udesno

Izrael je nakon izbora u utorak zaspao bez jasnog pobjednika izbora, a jučer, u srijedu, probudio se s Benjaminom Netanyahuom kao gotovo konsenzualnim novim premijerom, po peti puta.

Iako je njegov Likud, desna stranka, nakon 97 posto prebrojanih listića, imao 26,27 posto glasova i 35 osvojenih mandata, a savez Plavo i bijelo, predvođen bivšim načelnikom glavnog stožera vojske Bennyjem Gantzom, isti broj mjesta u parlamentu uz 25,94 posto osvojenih glasova, jezičac na vagi bio je dobar rezultat manjih desnih stranaka kojima je Netanyahu znatno bliži partner od centrističke oporbe. Te desne strančice imaju zajedno čak 30 mandata, a potencijalni Gantzovi saveznici, od ljevice do arapskih stranaka, deset manje. Za većinu je potrebna 61 ruka, a desni blok ima u ovom trenutku 65.

Nebo nam izgleda turobno

Treće i četvrte na izborima završile su stranke Shas te Ujedinjeno židovstvo Tore s po osam mandata, a obje su stranke rekle da će podržati Netanyahua za premijera. Neki su se drugi desni lideri ipak suzdržali do objave službenih rezultata, no čini se da bi oni, čak i ako bi podržali Gantza koji je zapravo bliži desnom nego lijevo centru, vrlo teško surađivali s nekim strankama s kojima bi on morao sastaviti vladu.

Oporbena, lijeva Laburistička stranka doživjela je najveći potop jer je osvojila tek 4,46 posto glasova, što je najslabiji njen rezultat u 71-godišnjem postojanju, a nekada je bila simbol izraelskog establišmenta. Zahtjevi za ostavku lidera Avija Gabbaya već su se čuli unutar stranke. Iako se odmah nakon objave izlaznih anketa činilo da bi predsjednik Izraela Reuven Rivlin možda i mogao dati mandat za sastav vlade Bennyju Gantzu, ipak se nije dogodilo iznenađenje.

– Istina je, nebo izgleda turobno – izjavio je jučer utučeni Gantz.

– Ovo je večer nevjerojatne, nevjerojatne pobjede – rekao je Netanyahu nakon što je postalo jasno da je relativni pobjednik. Osvojio je na kraju tri postotna poena i pet mjesta više nego na prošlim izborima. Mjesec dana prije izbora državni je odvjetnik priopćio da planira optužiti Netanyahua za korupciju, no to nije odvratilo birače da ga podrže.

Politički analitičar Žarko Puhovski rekao nam je da se opet pokazalo da postoji trend, inače prisutan na globalnoj razini, da biračko tijelo zauzme ciničnu poziciju “svi su političari lopovi pa ćemo mi izabrati naše lopove”.

– Isto tako, ta je najava državnog odvjetnika ispala neozbiljna jer se pokretanje postupka ne najavljuje prije izbora – smatra Puhovski.

Već traže dva ministarstva

Sad Netanyahua čeka sklapanje većine, a manje će stranke moći uvjetovati ulazak u vladu povećanim utjecajem. Savez desnih stranaka, s pet osvojenih mjesta, već traži dva ministarstva za sebe. Isti broj mandata osvojila je i Yisrael Beiteinu, stranka koju predvodi bivši ministar obrane Avigdor Lieberman. On je odbacio mogućnost da podrži Gantza za premijera, ali je isto tako rekao da ulazak u vlast nije gotova stvar. Kako bilo, Netanyahua čeka zadovoljavanje kriterija stranaka koje su mahom desnije od njegove.

– Iako je Izrael jedna od rijetkih modernih zemalja koje je osnovala ljevica, od početka se te zemlje vidi klizanje udesno, koje je sada sve jasnije. Čak je i protukandidat Netanyahua Gantz naglašavao da je general, što pokazuje koje su teme dominantne u Izraelu – kaže Puhovski.

Uz to, smatra ovaj analitičar, Netanyahuova pobjeda vanjskopolitički je uspjeh američkog predsjednika Donalda Trumpa.

– On je u kampanji išao preko razine pristojnosti u pomaganju Netanyahuu da pobijedi. Pokazuje se također da Izrael uživa sve veću potporu desnice i sve manju ljevice u međunarodnoj politici – zaključuje Puhovski.•