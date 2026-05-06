NASTAVAK NAPETOSTI

Ugrožen dogovor o kojem ovisi mir u svijetu? Netanyahu napao Libanon, na meti ključni čovjek Hezbolaha

Ulice Bejruta
Foto: REUTERS
Marijeta Nekić/Hina
06.05.2026.
u 21:39

Dok Iran i SAD kažu da se približavaju dogovoru o prekidu sukoba, napadi prijete primirju koje je zaustavilo izraelske napade na Bejrut.

Izrael je u srijedu prvi put napao Bejrut otkako je prošlog mjeseca pristao na primirje s Hezbolahom, rekavši da je meta napada bio zapovjednik elitnih snaga Radwan u južnim predgrađima grada. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz najavili su akciju u zajedničkoj izjavi. Izraelski mediji izvijestili su da je zapovjednik ubijen u napadu, ali zasad nema potvrde Hezbolaha.

Primirje u Libanonu poduprlo je šire primirje između SAD-a i Irana, a prekid izraelskih napada u Libanonu bio je ključni iranski zahtjev. Dok Iran i SAD kažu da se približavaju dogovoru o prekidu sukoba, napadi prijete primirju koje je zaustavilo izraelske napade na Bejrut. Izraelske snage ostale su u područjima južno od rijeke Litani, a napadi su se nastavili u južnom Libanonu. Iranski saveznik Hezbolah odgovorio je pucnjavom i lansiranjem dronova na izraelske vojnike.

Benjamin Netanyahu Rat u Iranu Izrael

