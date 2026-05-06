Zelenski žestoko zaprijetio Moskvi: 'Odgovorit ćemo istom mjerom', Rusija nastavlja udare diljem Ukrajine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da odbacuje napore usmjerene prema prekidu vatre, istaknuvši kako se diljem zemlje gotovo iz sata u sat nastavljaju napadi, te poručio Moskvi da će Kijev „odgovoriti istom mjerom”. „Od danas vidimo da je Rusija na naš prijedlog o prekidu vatre odgovorila isključivo novim udarima i novim napadima”, rekao je Zelenski u večernjem obraćanju u srijedu. „Ovisno o razvoju situacije tijekom noći i sutrašnjeg dana, odredit ćemo i naše potpuno opravdane odgovore.”

Ukrajinski predsjednik također je naglasio kako je Rusija „primila jasan prijedlog” iz Kijeva o prekidu vatre i diplomatskim koracima te da Kremlj „zna kako stupiti u kontakt s Ukrajinom ili njezinim partnerima radi dogovora o pojedinostima”. „No, ako je onaj čovjek u Moskvi, koji ne može živjeti bez rata, zainteresiran samo za vojnu paradu i ni za što drugo, onda je to sasvim drugo pitanje”, poručio je Zelenski, očito aludirajući na Vladimira Putina.

Rusija je ranije ovoga tjedna objavila kako će 8. i 9. svibnja na snazi biti dvodnevno „primirje povodom Dana pobjede”, planirano kako bi se poklopilo s tradicionalnom paradom povodom Dana pobjede na Crvenom trgu u Moskvi. Ukrajina je odgovorila vlastitim prijedlogom prekida vatre, koji je trebao stupiti na snagu u ponoć 6. svibnja, uz obrazloženje da bi predloženo razdoblje bilo dovoljno za provjeru može li doista doći do stvarnog zatišja na bojišnici.

No Zelenski tvrdi da su ruske snage tijekom prvih deset sati primirja koje je predložio Kijev sporazum prekršile čak 1820 puta. Među zabilježenim kršenjima bili su ruski napadi na civilnu infrastrukturu, kao i udari bespilotnim letjelicama, piše Euronews.

U srijedu ujutro ruske snage pogodile su dječji vrtić u sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumska oblast, pri čemu su poginule dvije osobe. U trenutku napada u vrtiću nije bilo djece. Nakon očitog ruskog odbacivanja ukrajinskog prijedloga o prekidu vatre, pozornost se sada usmjerava prema jednom od najvažnijih datuma u ruskom kalendaru, Danu pobjede, kojim se obilježava završetak Drugoga svjetskog rata masovnim javnim događanjima.

Ta manifestacija tradicionalno služi kao demonstracija vojne moći. Od 2022. godine parada se nastoji povezati sa sovjetskom pobjedom nad nacističkom Njemačkom i ruskom invazijom na Ukrajinu, pokrenutom u veljači iste godine. Ove godine Kremlj je naložio skromniju inačicu događaja, bez izlaganja vojne tehnike, zbog straha da bi ona mogla postati meta ukrajinskih napada.

Ruske okupacijske vlasti na Krimu u potpunosti su otkazale obilježavanje Dana pobjede, pozivajući se na „sigurnosne razloge”. Ukrajinske snage već su pokazale da mogu gađati ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, nakon što je u utorak pogođen strateški važan vojno-industrijski kompleks u Čeboksari, gotovo tisuću kilometara od Moskve.