Sutra opet preko 30 stupnjeva, ali sredinom tjedna stiže promjena vremena

Sutra nas očekuje uglavnom sunčan dan, iako na zapadu može biti malo oblaka i tek mala šansa za kišu ili kratki pljusak s grmljavinom. Pred večer i u noći mogući su jači pljuskovi i grmljavina, posebno u središnjim i istočnim dijelovima zemlje, uz ponegdje i jak vjetar. Vjetar će tijekom dana biti slab do umjeren jugozapadni, a uz obalu poslijepodne može zapuhati zapadnjak ili sjeverozapadnjak. Jutro će biti ugodno, s temperaturama od 15 do 20 °C, malo svježije u Gorskoj Hrvatskoj, a uz more između 19 i 24 °C. Danju će biti prilično toplo, s najvišim temperaturama između 27 i 33 °C, javlja DHMZ.

"U ponedjeljak će na vrijeme u Hrvatskoj prizemno utjecati polje povišenog tlaka te će pljuskovi biti samo lokalni. Na istoku sutra se danju pljuskovi ne očekuju, no mogući su već u noći na utorak. Bit će uglavnom sunčano uz slab do umjeren jugozapadnjak te vruće. Najviša temperatura između 32 i 34°C. U središnjim predjelima podjednako vruće, a ujutro od 16 do 18°C. Ovdje barem djelomice sunčano uz mjestimice umjeren jugozapadni vjetar. Poslijepodne raste vjerojatnost za pokoji pljusak, kojih će gotovo sigurno biti u noći na utorak. Popodne ponekog pljuska i grmljavine može biti i na zapadu zemlje, ponajprije u Gorskom kotaru i Istri. No veći dio dana prevladavat će sunčano uz povremeno umjeren jugozapadnjak, na moru i sjeverozapadnjak te najvišu temperaturu od 27 do 30°C. Jutarnja pak oko 14°C u gorju te od 18 do 23°C na sjevernom Jadranu.

Foto: DHMZ

Toplo jutro i na dalmatinskoj obali i otocima, a poslijepodne često vruće, do 33°C. Ovdje sunčano i uglavnom suho ponegdje uz umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, prema jugu uz obalu sve češće i zapadnjak uz malo do umjereno valovito more temperature od 23 do 25°C. Na krajnjem jugu ljetni dan - ujutro toplo, danju vruće uz obilje sunčanih sati i vrlo visok UV indeks", rekla je dr. sc. Petra Mikuš Jurković za HRT.

U ostatku tjedna očekuje nas promjenjivo vrijeme – bit će dosta sunca, ali neće biti potpuno stabilno. Na kopnu su izgledni povremeni pljuskovi s grmljavinom, a potkraj srijede i u četvrtak, uz jače naoblačenje, kiša i pljuskovi mogu se proširiti i na Jadran. Neki od tih pljuskova mogu biti jači. Na kopnu će povremeno puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na moru biti umjerene bure i sjeverozapadnjaka, a u srijedu jugozapadnjaka. U noći sa srijede na četvrtak, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana može zapuhati jaka, mjestimice i olujna bura. Temperature će se na kopnu postupno spuštati, dok će se uz more zadržati na sličnim vrijednostima. Ukratko – povremeni pljuskovi, malo vjetra i lagani pad temperature, ali i dalje ljetno.

Foto: DHMZ

"Na Jadranu vruće i početkom idućeg tjedna, a osobito u utorak i noć i jutro bit će vrlo topli. Prevladavat će sunčano, ali ponajprije u drugom dijelu srijede te u noći na četvrtak raste vjerojatnost za lokalno jače izražene pljuskove s grmljavinom, najprije na sjevernom Jadranu, a potom i u Dalmaciji. Nakon sjeverozapadnjaka i jugozapadnjaka u srijedu navečer zapuhat će bura, mjestimice i jaka s olujnim udarima, s kojom će malo osvježiti.



I na kopnu nakon vrućine, od srijede niža temperatura i sve češće umjeren vjetar sjevernih smjerova. Bit će nestabilno, lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom osobito u noći na utorak te u srijedu mogu biti izraženiji", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.