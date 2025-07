Upaljeni meteoalarmi za neke dijelove Hrvatske: Stiže nevrijeme, evo gdje će biti najgore

Kraj ovog tjedna i veći dio sljedećeg obilježit će vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme, no stabilnost i dalje neće biti potpuna. Prema najnovijoj prognozi HRT-a, iako će temperatura zraka dosezati i prelaziti 30 stupnjeva, atmosfera će povremeno biti nestabilna, osobito u noći na utorak i tijekom samog utorka, kada se očekuju pljuskovi i grmljavina. Nešto slično moglo bi se ponoviti i u drugom dijelu tjedna.

Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano ili djelomice sunčano vrijeme, no nestabilnosti nisu isključene – osobito na sjevernom dijelu obale. U Dalmaciji će većinom biti suho, ali lokalni pljuskovi mogući su u zaleđu i oko Zadra. Temperature će se uglavnom kretati oko ili nešto iznad 30°C, pa iako će biti toplo, ne očekuju se ekstremne vrućine, što će mnogima odgovarati. Na vrijeme će utjecati polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka, no u višim slojevima atmosfere i dalje će kružiti vlažan i nestabilan zrak povezan s visinskom ciklonom iznad sjevernijih krajeva Europe.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti Hrvatske, nedjelja će donijeti pretežno sunčano prijepodne, ali poslijepodne je izgledna umjerena, lokalno i pojačana naoblaka. U središnjim i sjeverozapadnim krajevima moguć je i pokoji pljusak s grmljavinom. Dnevne temperature između 29 i 32°C, uz povremeni umjeren jugozapadnjak. Na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre, u drugom dijelu dana mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, praćeni jakim jugozapadnjakom. Slično se očekuje i u Gorskom kotaru i Lici. Najviše dnevne temperature bit će između 25 i 29°C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, ali popodne postoji mogućnost pljuskova u zaobalju te oko Zadra. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito, s temperaturom između 22 i 24°C. Na krajnjem jugu Hrvatske bit će još toplije – do 32°C.

Početak sljedećeg tjedna donosi promjene. U ponedjeljak će u unutrašnjosti biti pretežno sunčano, ali u noći na utorak te u prvom dijelu utorka lokalno će biti kiše i grmljavinskih pljuskova, ponegdje i izraženijih. Vjetar će se okretati sa jugozapadnog na sjeverni, uz manji pad temperature.

Na Jadranu će ostati vrlo toplo i vruće, ali i dalje nestabilno, osobito na sjevernom dijelu gdje postoji povećana vjerojatnost za lokalne nevere. DHMZ upozorava: riječko područje, Kvarner i Kvarnerić, kao i sjeverna i srednja Dalmacija pod su meteoalarmom zbog potencijalno opasnog vremena – očekuju se jaki vjetrovi i lokalna grmljavinska nevremena. Preporučuje se oprez na moru i uz obalu, posebice u drugom dijelu nedjelje.