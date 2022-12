Nesreća MiG-a neće utjecati na obuku naših pilota na Rafaleima

Piloti su spašeni i samo je to važno. Stigli su prije iskakanja usmjeriti avion nad nenastanjeno područje pa ni na tlu nitko nije stradao. Kada se to saznalo, dramatika zbog nesreće još jednog, legendarnog MiG-21 HRZ-a svedena je u puno smirenije okvire. Toliko da se sada možemo i smijati nekim izjavama koje su pratile taj događaj. Prvo je jedna novinarka na presici pitala "u kakvom je stanju avion", a pravi delirij izazvala je nespretna izjava šefa saborskog odbora za obranu Franka Vidovića: "Događa se, zrakoplovi zbog sile teže tendiraju tome da padnu". Obje izjave ući će u anale. Vidović je inače dao vrlo suvisle izjave o padu aviona i situaciji u HRZ-u. No, eto, pobjeglo mu je to sa silom težom. Gravitacija je složena stvar.