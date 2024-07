Toplinski val u Hrvatskoj: Evo gdje je u podne izmjereno 35,7. Zakuhalo je i more

Čak četiri hrvatske regije ove su srijede "u crvenom" zbog novog toplinskog vala koji je krenuo i koji će, prema najavama prognostičara, trajati neko vrijeme. Crveni meteoalarm za danas je proglašen u zagrebačkoj, riječkoj, splitskog i dubrovačkoj regiji, a temperature su ponegdje oko podneva prešle i 35°C. U ostatku Hrvatske na snazi je narančasto upozorenje DHMZ-a.

''Pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka lokalno je moguć pokoji pljusak s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 32 i 37°C'', najavio je DHMZ za srijedu.

Najtoplije je oko podneva danas bilo u Grudama, gdje je izmjereno 35.7°c. Za skoro pola stupnja manje bilo je u Kninu, dok se u većini drugih krajeva na Jadranu temperatura sredinom dana kretala oko 34°C. Najugodnije je bilo na planinama, pa je tako na Zavižanu izmjereno oko 22°C. Svi koji su osjetili ove temperature pa se poželjeli rashladiti u moru neugodno će se iznenaditi jer se i more počinje podosta zagrijavati. Naime, oko 11 sati najviša temperatura mora na Jadranu kretala se oko 25°C, a najtoplije je bilo na otvorenom moru kod Mljeta gdje je izmjereno čak 26.9°C.

Posebno kritično vrijeme očekuje se pak u četvrtak, kada u crvenom neće biti samo gorska Hrvatska, a najgore će biti u petak i subotu kada će za cijelu Hrvatsku vrijediti najviši stupanj upozorenja! Slabije popuštanje toplinskog vala možemo očekivati tek oko nedjelje. Idući tjedan opet se temperature penju.

POVEZANI ČLANCI:

''Pretežno sunčano i poslijepodne u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti nestabilno, uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije, navečer i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 18 do 23°C, na Jadranu između 24 i 28°C. Najviša od 33 do 38°C'', najavljuju prognostičari za četvrtak.

>> FOTO Voda iz fontane, ručnik na glavi, beton i hlad... Pogledajte kako turisti u Dubrovniku pronalaze spas od vrućine