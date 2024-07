Vatrogasci vadili djecu iz zaključanih automobila! Ovo su moguće teške posljedice ostavljanja djece u vozilima

Makarski vatrogasci u utorak su oko 17:30 otvarali zaključano vozilo u kojem je ostavljeno dijete. Isto su činili i pripadnici DVD-a nešto kasnije, oko 20:30 u Kaštel Lukšiću, piše Dalmatinski portal. Hrvatska je na udaru toplinskog vala, a policija je već apelirala na roditelje da ne ostavljaju djecu samu u automobilima. "Dolaskom visokih temperatura povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljene u vozilima. S obzirom na to da su se takva stradavanja događala i prije, podsjećamo roditelje i sve one koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice", navode.

Zbog toga su izradili informativni letak. "Zbog slabije mogućnosti prilagodbe dječjeg organizma na visoke temperature nego kod odrasle osobe tijelo djeteta zagrijava se znatno brže (tri do pet puta) od tijela odrasle osobe. Visoka vanjska temperatura za vrlo kratko vrijeme kod djece dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i do toplinskog udara. Ako se ne reagira na vrijeme, dolazi do zatajivanja organa. Samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica odnosno do oštećenja mozga i bubrega", upozoravaju.

Napominju kako se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povreda djetetovih prava. Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje. Odgovorna osoba kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina.

"Stres, užurbanost života i velik broj svakodnevnih obveza u današnje doba najčešći su uzroci zaboravljanja roditelja. Borba s pamćenjem se nerijetko manifestira na način da aktivnosti obavljamo automatski, ne posvećujemo im dovoljno svjesne pozornosti, a poslije se ne možemo sjetiti jesmo li nešto obavili ili nismo (isključili peglu ili štednjak). Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na djecu, s obzirom na to da se tijekom ljetnih mjeseci događa sve veći broj nesretnih slučajeva kada roditelji zbog visokih temperatura i preopterećenosti obvezama ostave djecu samu u vozilu.



Kažu kako je važno osvijestiti automatske radnje, a kako to učiniti te kako izbjeći neželjene situacije, pročitajte OVDJE.

"Dijete se ne smije ostavljati u vozilu niti pri umjereno visokim temperaturama niti "samo nekoliko minuta uz otvorena vrata ili prozore". Iznimno je važno ovo usvojiti kao pravilo u zaštiti zdravlja i života naše djece", napominju za kraj.



