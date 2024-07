Hrvatska na udaru toplinskog vala: DHMZ upozorava građane na zdravstvene rizike

Toplinski val pod kojim se nalazi Hrvatska za mnoge nije nimalo ugodan, a dežurne službe upozoravaju na moguće zdravstvene probleme. Pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, stoji u današnjoj prognozi Državno hidrometeorološkog zavoda.

"U unutrašnjosti poslijepodne uz jači razvoj oblaka lokalno je moguć pokoji pljusak s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, još ujutro burin. Najviša temperatura zraka većinom između 32 i 37 °C", navode.

Crveni meteoalarm, što znači da je vrijeme opasno, proglašen je za područje Zagreba, Knina, Rijeke, Splita i Dubrovnika. "Toplinski val! Maksimalna temperatura > 35 °C; Minimalna temperatura > 22 °C. Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", upozoravaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Područje Osijeka, Karlovca i Gospića je pod narančastim meteoalarmom, što znači da vrijeme može biti potencijalno opasno. "Toplinski val! Maksimalna temperatura > 35 °C; Minimalna temperatura > 21 °C". Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi", upozoravaju iz DHMZ-a. Najviša temperatura jutros u 6h zabilježena je u Senju gdje je 30.1 Celzijev stupanj, a nešto 'hladnije' je u Dubrovniku gdje je 29,9 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme u četvrtak

Toplinski val se nastavlja i u četvrtak. "Pretežno sunčano i poslijepodne u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti neće biti posve stabilno, lokalno su uz jači razvoj oblaka mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, posebice na sjeverozapadnu zemlje, u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 28 °C. Najviša dnevna od 33 do 38 °C", navodi DHMZ.

Veći dio zemlje će sutra biti pod crvenim meteoalarmom, to uključuje područje Osijeka, Zagreba, Karlovca, Knina, Rijeke, Splita i Dubrovnika. Područje Gospića je pod narančastim meteoalarmom.

