'Neprihvaćanje sporazuma o brexitu bilo bi katastrofalno za Britaniju'

Dva dana prije glasovanja o brexitu u britanskom parlamentu, premijerka Theresa May upozorila je zastupnike da bi njihovo neprihvaćanje njezina plana izlaska iz Europske unije bilo katastrofalno za Britaniju.

Parlament bi o sporazumu o izlasku Britanije iz EU, koji je sklopila May, trebao glasovati u utorak. Premijerka je odgodila glasovanje u prosincu, kad je postalo jasno da sporazum koji je sklopila s Bruxellesom neće poduprijeti dovoljan broj zastupnika, ni iz njezine stranke, ni iz drugih stranaka.

Sada se čini da je May nešto bliže osiguravanju potrebne potpore, ali, kako piše Sunday Express, premijerka je rekla da zastupnici ne smiju ostaviti na cjedilu ljude koji su glasali za brexit. "Kada bi to učinili, to bi bilo katastrofalno i neoprostivo izigravanje povjerenja u našu demokraciju", rekla je May.

"Moja poruka parlamentu ovoga vikenda je jednostavna: vrijeme je da zaboravimo igre i učinimo ono što je ispravno za zemlju."

U petak je ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt rekao da do brexita možda uopće ne dođe, pretrpi li premijerkin sporazum poraz.

Britanija bi Europsku uniju trebala napustiti 29. ožujka.

Sunday Times je, pozivajući se na visoki izvor iz vlade, izvijestio da protivnici Therese May namjeravaju preuzeti kontrolu nad parlamentom sljedećega tjedna kako bi odgodili ili obustavili brexit.

>> Velika Britanija izlazi iz EU