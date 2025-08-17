Neočekivano otkriće u trgovini rabljenih stvari: Tajanstvena porculanska kutijica izazvala emocije i rasprave na TikToku

Abby Askew, TikTok korisnica, snimila je video u kojem pokušava otvoriti porculansku kutijicu s poklopcem kupljenu u trgovini rabljenih stvari, nadajući se da će unutra pronaći novac ili neki drugi dragocjeni predmet. Međutim, ono što je zatekla bilo je daleko od očekivanog i duboko je potreslo. U objavi se vidi kako uzbuđeno otvara kutijicu uz komentar: „Možda je unutra novac.“

No, njezino oduševljenje brzo je nestalo kad je unutra ugledala malu platnenu vrećicu ispunjenu sivim prahom. „Je li ovo samo prljavština?“, pitala se zbunjeno, ali ubrzo je shvatila o čemu je riječ. „O, Bože... je li to pepeo?“, uzviknula je u šoku, prekrivši lice rukama.

Vidno ganuta, Abby je priznala da joj je gotovo došlo da zaplače, no odlučila je pristupiti cijeloj situaciji s poštovanjem. „Mislim da bi bilo najbolje da pepeo negdje dostojanstveno raspršim i pružim toj osobi miran oproštaj“, rekla je.

Na kraju je ostala zbunjena i tužna, pitajući se zašto bi netko na takav način donirao takav predmet, što je izazvalo veliku pažnju i brzo postalo viralno na TikToku.