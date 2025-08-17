Naši Portali
viralni video

Neočekivano otkriće u trgovini rabljenih stvari: Tajanstvena porculanska kutijica izazvala emocije i rasprave na TikToku

Screenshot/TikTok
VL
Autor
Večernji.hr
17.08.2025.
u 09:42

Vidno ganuta, Abby je priznala da joj je gotovo došlo da zaplače, no odlučila je pristupiti cijeloj situaciji s poštovanjem.

Abby Askew, TikTok korisnica, snimila je video u kojem pokušava otvoriti porculansku kutijicu s poklopcem kupljenu u trgovini rabljenih stvari, nadajući se da će unutra pronaći novac ili neki drugi dragocjeni predmet. Međutim, ono što je zatekla bilo je daleko od očekivanog i duboko je potreslo. U objavi se vidi kako uzbuđeno otvara kutijicu uz komentar: „Možda je unutra novac.“

No, njezino oduševljenje brzo je nestalo kad je unutra ugledala malu platnenu vrećicu ispunjenu sivim prahom. „Je li ovo samo prljavština?“, pitala se zbunjeno, ali ubrzo je shvatila o čemu je riječ. „O, Bože... je li to pepeo?“, uzviknula je u šoku, prekrivši lice rukama.

@flippedbyabby

Why would someone donate this…?

♬ original sound - Abby Askew

Vidno ganuta, Abby je priznala da joj je gotovo došlo da zaplače, no odlučila je pristupiti cijeloj situaciji s poštovanjem. „Mislim da bi bilo najbolje da pepeo negdje dostojanstveno raspršim i pružim toj osobi miran oproštaj“, rekla je.

Na kraju je ostala zbunjena i tužna, pitajući se zašto bi netko na takav način donirao takav predmet, što je izazvalo veliku pažnju i brzo postalo viralno na TikToku.

TikTok

Komentara 1

Pogledaj Sve
CA
CarlElias
10:04 17.08.2025.

Za boga miloga, hoće li netko dojaviti ovoj da je njezin video uradak objavljen na naslovnici našeg renomiranog portala. Mislim da je dotična pošteno zaslužila svojih 5 min slave i bilo bi šteta da bude uskraćena za takvu časnu spoznaju.

