Neočekivana ruska taktika na bojišnici: 'Dobili su zapovijed da jurišaju po svaku cijenu, ubijamo ih 100 dnevno'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da ruska vojska intenzivno pokušava probiti ukrajinsku obranu kod Pokrovska u Donjeckoj oblasti, kao i na području Kupjanska. Prema njegovim riječima, ruske jedinice dobile su izričito naređenje za frontalne napade, što je, tvrdi, rezultiralo velikim gubicima.

„Razina ruskih gubitaka naglo je porasla. Samo na pravcu Pokrovska, naši vojnici dnevno eliminiraju više od stotinu neprijateljskih vojnika“, poručio je Zelenski, dodajući da su pripadnici SBU-a tijekom rujna neutralizirali 3028 ruskih vojnika. Zelenski je istaknuo i napredak u borbi protiv ruskih špijunskih mreža te povećanu učinkovitost ukrajinskih dronova s raketama dugog dometa, koji su, kaže, ostvarili značajne rezultate u uništavanju ruskih sustava protuzračne obrane.

Prema najnovijem izvješću Instituta za proučavanje rata (ISW), Moskva je preraspodijelila dijelove 41. kombinirane armije s juga Pokrovska prema pravcu Novopavlivke. U tom području sada djeluje i cijela 90. tenkovska divizija, što bi, navodi ISW, moglo značiti pripreme za zimsku ofenzivu. Analitičari smatraju da bi rusko zapovjedništvo moglo pokušati smanjiti frontalne napade južno od Pokrovska i umjesto toga krenuti u pokušaj opkoljavanja grada sa sjevera, što bi otvorilo put prema dubljem prodoru u Dnjipropetrovsku oblast, prenosi Blic.