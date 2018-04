Nemam pravo na pogrešku, reforma mora ići!

Radovan Fuchs, nekadašnji ministar obrazovanja, jučer je i službeno imenovan posebnim savjetnikom predsjednika Vlade za kordinaciju rada Ekspertne radne skupine. Na telefonskoj sjednici poništen je postojeći natječaj za voditelja Ekspertne radne skupine, ali nije poništen natječaj za izbor 12 članova Ekspertne radne skupine koji su jučer imenovani. Fuchs će tako novim imenovanjem u nadzor dobiti sve poslove za koje je po Strategiji obrazovanja nadležna Ekspertna radna skupina. O budućim zadaćama, planovima i izboru te suradnji s ministricom obrazovanja Blaženkom Divjak razgovarali smo s Radovanom Fuchsom u prvom njegovu intervjuu nakon imenovanja.

Premijer Plenković pribjegao je vama kao rješenju problema u izboru ERS-a. Kako to da ste pristali i zašto?

Premijer Plenković, želeći poboljšanje obrazovnog sektora što prije, zamolio me da pomognem kako bi se provedba obrazovne reforme nastavila i kako bi se premostila ova svojevrsna blokada samog procesa jer se već ionako izgubilo previše vremena. Ja sam prije svega znanstvenik i vodim jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u znanosti vrijedan oko 35 milijuna eura, a bio sam i ministar, tako da se tog zadatka prihvaćam isključivo kako bi se pozitivne promjene u hrvatskom obrazovnom sustavu što prije dogodile jer nema smisla da reforma i dalje stoji zbog toga što se ne može pronaći voditelja Ekspertne skupine. Moja je motivacija da sve ono što će ići u škole bude što bolje pripremljeno i da što prije započnemo s promjenama. Nastojat ću iskustvom pomoći da se iscrpljujuća pat-pozicija pokrene i ubrzano nastavi s radom. Mislim da to svi građani, učitelji, nastavnici, roditelji pa ako hoćete i djeca koja od toga moraju imati najviše koristi, očekuju i zaslužuju.

Niste se prijavili na natječaj za ERS, a sada ste poseban savjetnik premijera?

Nisam se javio na natječaj za voditelja niti sam o tome razmišljao. Osim toga, prema svim pravilima, temeljem provedenog natječaja trebao je biti imenovan onaj tko je na natječaju ostvario najbolji rezultat. Upravo je to i smisao natječaja. Međutim, to se nije dogodilo iz svima poznatih razloga. Ako bismo željeli biti potpuno transparentni, trebali bismo objaviti detalje o bodovanju i rangiranju kandidata. Što se tiče mog imenovanja, nisam pravnik, ali siguran sam da su pravne službe Vlade i Ministarstva konzultirane te da je u skladu s tim nađeno rješenje za moj angažman. Ja, dakle, nisam imenovan voditeljem ERS-a, već svojevrsnim privremenim koordinatorom kako bi se reforma nastavila. U konačnici mislim da je najvažnije da se rad na promjenama nastavi, i to užurbano, a tko će ga dovršiti nije bitno jer promjene u obrazovanju ne provodi jedna osoba nego učitelji i nastavnici u školama. U iznalaženje rješenja uključio sam se na poziv premijera.

Prateći Strategiju obrazovanja, velik dio posla je, što se ERS-a tiče, obavljen. Koji su, prema planovima, vaši prvi koraci i zadaci?

Sastanak s ministricom Divjak i svima koji posredno i neposredno sudjeluju u provođenju reformskih procesa, sa svima ću razgovarati i saslušati njihova mišljenja i sugestije pa i sadržaj učiniti što boljim. Prvi zadatak je što bolje pripremiti eksperimentalno uvođenje, jer iako možda Strategijom i nije predviđeno eksperimentalno uvođenje promjena u osmogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje, proces je očito odmakao toliko daleko da više nije pitanje da li eksperimentalno ili ne, nego kako ga što bolje pripremiti. Pri tome mislim kako što bolje educirati učitelje, opremiti škole, osigurati materijale za nastavnike, udžbenike za učenike kao i objektivno znanstveno praćenje i evaluaciju rezultata.

Namjeravate li tražiti ili javno zagovarati izmjene sadržaja pojedinih kurikula?!

Prvo se moram detaljno upoznati sa svime što je dosad napravljeno, a napravljen je veliki posao bez obzira na sve primjedbe koje su tijekom javne rasprave pristigle. Naravno da je sve sadržaje prije nego što dođu do učenika potrebno jako dobro provjeriti i uključiti sve one koji nam u tome mogu pomoći, kako pojedince tako i institucije. Nemamo pravo na pogrešku jer i najmanja pogreška može baciti loše svjetlo na cjelokupnu reformu, čime bismo ugrozili povijesnu priliku da uvedemo bolje obrazovanje za sve!

Kakvu suradnju s ministricom očekujete i što ona može očekivati od vas?

S moje strane ministrica može očekivati jako dobru suradnju, nadam se da i ja s njezine strane mogu to očekivati. Siguran sam da ćemo naći rješenja za opće dobro. Svi koji me poznaju znaju da nisam konfliktna osoba i da uvijek nastojim razgovorom i argumentima postići najbolja rješenja. Ipak, želim naglasiti da su prema Strategiji Ministarstvo i ministrica nadležni i odgovorni za provedbu kako eksperimentalnog tako kasnije i cjelovitog uvođenja novih kurikula. Ekspertna radna skupina je samo jedno od provedbenih tijela uz agencije i ostala tijela, ovisno o kojoj se mjeri radi. Tako je definirano Strategijom, koja je usvojena u Saboru i, bez obzira na osobna mišljenja, toga se trenutačno moramo držati.

A što ako se zamjerite ministrici?

Ne vjerujem da će do toga doći. Uostalom, ne pada mi na pamet što mislite da bi se to konkretno moglo dogoditi? Sveučilišni sam profesor, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, i moja egzistencija ne ovisi o tome imenovanju.

Dolazite na ovo mjesto uz tim koji bi vam bio administrativna podrška. O kojim se ljudima radi i što će točno biti njihovi zadaci?

Za koordiniranje tako složenog i važnog procesa potrebna mi je potpora kako bi proces mogao krenuti bržim tempom. Budući da bi Ministarstvo trebalo osigurati administrativnu potporu Ekspertnoj radnoj skupini kao što je to bilo za vrijeme kada je ERS vodio Boris Jokić, nešto slično očekujemo i sada. Uz to ima dvoje ili troje ljudi koji više od deset godina rade u obrazovnom sektoru i s kojima dugo surađujem. Oni su već sudjelovali u brojnim uspješnim obrazovnim projektima kao što su to Hrvatski nacionalni obrazovni standard, državna matura, uvođenje besplatnog obrazovanja, trajnosti i nasljeđivanja udžbenika. Ne bih još otkrio njihova imena, ali javnost će brzo saznati o kome se radi.

Za jesen je najavljena eksperimentalna provedba kurikularne reforme. Podržavate li je, budući da je kandidat koji se prijavio na natječaj bio protiv eksperimentalne reforme obrazovanja?

Žao mi je što ove godine ide samo eksperimentalna primjena, a ne prava cjelokupna kurikularna reforma kako je to Strategijom i predviđeno. Možda je razlog tome što u Ministarstvu nisu potpuno sigurni u sadržaje koji trebaju ići u škole, pa su ih željeli još jednom kroz eksperiment provjeriti prije konačnog uvođenja. Ipak, odluka o provođenju eksperimentalnog programa je u isključivoj nadležnosti ministrice. Međutim, očekujem da se provede i ozbiljna znanstvena evaluacija cijelog procesa i nakon toga donesu znanstveno utemeljeni zaključci kako bi se nedvojbeno utvrdilo koji dijelovi su odlični, a na kojima treba dodatno raditi i u kojem se smjeru trebaju mijenjati. Što se tiče prof. Glunčića, mogu zaključiti da je on apsolutno za reformu, ali da je kao roditelj i znanstvenik želio da se reforma prije ulaska u škole što bolje pripremi. Vjerujem da isto to želi i ministrica.

Kada onda očekujete prvi sastanak s ministricom Blaženkom Divjak?

Što prije, volio bih da je sastanak bio jučer.