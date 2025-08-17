Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

Nema promjena, a neki su Kutlešini potezi nadmašili i Bozanićevu beživotnost

17.08.2025. u 16:02

Relativizacija ustaškog pozdrava? Ksenofobija prema stranim radnicima i hrvatskim Srbima? Muk na Kaptolu

Kada je papa Franjo imenovao Dražena Kutlešu zagrebačkim nadbiskupom, domaći kler reagirao je suzdržano. Umjesto "domaćeg" kandidata stigao je vatikanski krizni menadžer: pragmatičan, discipliniran, ali bez korijena u lokalnoj stvarnosti. Dvije i pol godine poslije jasno je da ozbiljnijih promjena nema, a neki su potezi nadmašili i Bozanićevu beživotnost.

Ključne riječi
strani radnici zds Kaptol crkva Dražen Kutleša

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dubrovnik: Gostovanje Kralja Leara u izvedbi kazališta Ulysses
Premium sadržaj
BRANIMIR POFUK

Što mi je o ljubavi prema Hrvatskoj, na njen veliki praznik, na Brijunima došapnuo Shakespeareov i Šerbedžijin 'Kralj Lear'

Mnogi su mu godinama poručivali da ode, a Rade Šerbedžija, skupa sa svojom malom biološkom i velikom umjetničkom obitelji je ostajao i ostao. Nije se odrekao jezika, pozornice, publike ni prostora na kojem je odrastao, iz godine u godinu ustrajno dajući svoj veliki doprinos kulturi i jeziku svoje domovine, na način koji nas čini ponosnima pred čitavim svijetom

Učitaj još