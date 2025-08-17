Nema promjena, a neki su Kutlešini potezi nadmašili i Bozanićevu beživotnost

IVAN HRSTIĆ

Arsen i Gabi, čarobnjaci hrvatske riječi koja je bila - jača od metka

Kad je u slobodnoj Hrvatskoj konačno progovorila pred televizijskim kamerama kako su joj partizani pred njenim očima oteli oca da bi ga bez objašnjenja pogubili , čak i tri četvrt stoljeća kasnije njezina bol i dalje je bila opipljiva. Pamtim samo sretne dane, kaže refren, da bih našu ljubav spasla. No, neke stvari su prevelike da bi se tek tako zaboravile. A tragedije se zbrajaju.