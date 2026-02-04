Naši Portali
120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju
Ako raste gospodarstvo, mora rasti i kvaliteta života

04.02.2026.
u 09:06

Kako SDP-ov plan kraćeg radnog vremena jača kvalitetu života, zadržava radnike i poštenije dijeli rezultate rasta

Rad, umor i stalna dostupnost postali su svakodnevica za velik broj ljudi u Hrvatskoj. I dok se često govori o rastu plaća i zaposlenosti, rjeđe se govori o onome što ljudi zaista osjećaju: dugim radnim tjednima, neplaćenim prekovremenima i sve tanjoj granici između posla i privatnog života. Upravo iz tog iskustva polazi SDP-ov prijedlog kraćeg radnog vremena i pravednije raspodjele, s jednostavnom porukom kako radimo da bismo živjeli, a ne obrnuto.

Ovo nije problem samo hrvatskih radnika, pa nije teško pronaći pozitivne i uspješne primjere promišljenih pravila igre na tržištu rada diljem svijeta. U SDP-a ističu kako nam ne trebaju nikakva instant-rješenja ni univerzalni recepti, nego promjene utemeljene na produktivnosti, socijalnom dijalogu i dokazima iz prakse. 

Zašto je pitanje radnog vremena danas važnije nego ikad

Prema europskim podacima, hrvatski radnici imaju jedan od najduljih radnih tjedana u Europskoj uniji. Zakonski okvir omogućio je veliku fleksibilnost poslodavcima, ali je često išao na štetu radnika kroz nepredvidive rasporede, neevidentirani prekovremeni rad i stalnu digitalnu dostupnost. U isto vrijeme, dobitci od rasta produktivnosti nisu se ravnomjerno dijelili.

SDP-ov odgovor na taj problem je jačanje mehanizama pravedne raspodjele dodane vrijednosti, prije svega na samom radnom mjestu. Ideja je jasna: ako gospodarstvo raste i postaje produktivnije, koristi tog rasta moraju se vidjeti i u kvaliteti života radnika. 

SDP
Foto: SDP

Kraći tjedan uz istu plaću - postupno i pametno

SDP predlaže postupno skraćenje punog radnog vremena uz zadržavanje iste plaće, ali isključivo fazno, selektivno i uz stalnu evaluaciju. Drugačiji pristup upravljanju industrijskom politikom slijedi i iz povezanosti potpora za industrijsku nadogradnju, preferencijalnog poreznog tretmana poduzeća s dokazanim rastom produktivnosti, uključivanjem u lance vrijednosti i radnim vremenom radnika. Nema administrativnog nametanja, a ključnu ulogu imaju sektorski kolektivni ugovori, kroz koje radnici i poslodavci zajednički dogovaraju rješenja prilagođena stvarnim uvjetima pojedinih djelatnosti.

Naglasak je na pilot-projektima, dokazima i prilagodbi jer kraće radno vrijeme ima pozitivne učinke samo tamo gdje postoje organizacijske inovacije, rast produktivnosti i kultura povjerenja. Zato se ova politika izravno veže uz industrijsku transformaciju i ulaganja u vještine i tehnologiju. 

Kraći tjedan za dulji radni vijek

Posebna vrijednost ovog prijedloga je njegov demografski učinak. Umjesto stalnog produžavanja radnog vijeka, SDP nudi alternativu: kraći radni tjedan koji ljudima omogućuje dulje ostajanje u svijetu rada. To je posebno važno za starije radnike, roditelje, osobe s invaliditetom i sve one koje sadašnji tempo rada prerano iscrpljuje.

SDP
Foto: SDP

U tom kontekstu, kraće radno vrijeme nije samo socijalna mjera, nego i razvojni alat za zadržavanje radne snage, veću uključenost i održivije gospodarstvo. 

Pravo na isključenje i dostojanstvo rada

SDP predlaže i uvođenje prava na (digitalno) isključenje, jasnu zaštitu slobodnog vremena od stalnih poziva, poruka i mailova. U digitalnom dobu, pravo na odmor postaje jednako važno kao i pravo na plaću.

SDP-ov prijedlog kraćeg radnog vremena ne predstavlja univerzalno rješenje za sve sektore, niti se nameće administrativno. Riječ je o selektivnoj politici koja se uvodi postupno, kroz kolektivne ugovore, pilot-projekte i jasne kriterije evaluacije. Pravo na (digitalno) isključenje, jačanje socijalnog dijaloga i povezivanje radnog vremena s rastom produktivnosti čine operativni okvir ove politike. Cilj nije smanjiti opseg rada, nego drukčije raspodijeliti dobitke rasta, tako da se konkurentnost gospodarstva gradi istodobno s kvalitetom radnih mjesta i dugoročnom održivošću tržišta rada.

