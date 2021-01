Nekoć branio Baniju, a sad je preuzeo obnovu: Suočeni smo s nekontroliranim izazovom

Nekoć jedan od zapovjednika obrane Banovine u Domovinskom ratu, Tomo Medved, aktualni ministar branitelja i potpredsjednik Vlade, upravo je, nakon imenovanja na dužnost načelnika Stožera za sanaciju posljedica potresa, faktički preuzeo i obnovu Petrinje. Otvorenih pitanja izuzetno je mnogo, gotovo koliko i potresa na tom području.

Sa sjednice Vlade poručili ste svim građanima s potresom pogođenog područja da nijedan čovjek neće biti prepušten sam sebi. Je li profunkcionirao sustav koji će pomoć dovesti u svako dvorište?

Sustav funkcionira od prvoga potresa. Hrvatska vojska, policija i vatrogasci isti tren upućeni su na teren, a upravo oni su temeljni element sustava. Stožer je osnovan kako bismo uspješno proveli sljedeće faze u ovom procesu koji će, svjesni smo, biti kompleksan, posebno uz svakodnevna podrhtavanja tla. Pomoć mora stići u svako dvorište, to je naša obveza prema narodu. Imam dobru suradnju s lokalnim tijelima i akterima koji najbolje poznaju svoje stanovništvo. Moramo biti potpora jedni drugima u ovom procesu jer je to preduvjet njegove uspješnosti.

Ipak, brojno stanovništvo još živi bez struje ili bez signala, bez osnovnih informacija, pa i bez interneta, kojim se mnogi i ne služe. Kako ćete posredovati informaciju ljudima da, primjerice, bez bojazni koriste grijalice, jer oni ne znaju da im HEP neće ispostavljati račune, ili informaciju prema kojoj ljudi moraju sami podnositi zahtjeve za kontejnere?

Članovi Stožera i lokalni dionici te volonteri prenosit će ljudima ključne informacije i pomagati im u pojedinostima koje im trenutačno predstavljaju dodatan izazov. Moramo im olakšati proceduru koja im je nužna za ostvarivanje prava. Svakodnevno se komunicira i putem radija koji je većini dostupniji.

VIDEO Izjave nakon sastanka Stožera za sanaciju posljedica potresa

Ide jača zima, najavljen je i snijeg, u kojem roku će svi nastradali imati privremeni krov nad glavom, znači kontejnere i mobilne kućice?

Uložili smo znatne napore po tom pitanju. S današnjim danom osigurali smo 297 kontejnera i mobilnih kućica te uz one osigurane u privatnom aranžmanu imamo ukupno više od 550 u uporabi. Vlada je s domaćim proizvođačima dogovorila isporuku velikog broja kontejnera, a najavljene su i donacije te vjerujem da ćemo uskoro imati dovoljno za sve kojima trebaju, a prema trenutačnim procjenama, treba ih više od tisuću. Zahvaljujem svima koji su se angažirali po tom pitanju te donirali, opremili i dopremili kućice i kontejnere.

Je li uspostavljen sustav brže dostave građevinskog materijala, jer je to nastradalima čije su kuće manje oštećene trenutačno najpotrebnije?

Naše službe od prvog dana sudjeluju u sanaciji oštećenih objekata, a i vlasnici su se angažirali te je i u ovom dijelu bio odaziv pojedinaca i tvrtki koje su donirale dio materijala, na čemu im zahvaljujemo. No prvenstveno trebamo voditi računa o sigurnosti svih koji u tome sudjeluju, imajući u vidu da se tlo još nije smirilo. Čim se za to stvore uvjeti, započet će obnova.

Što će biti trajno rješenje u bližoj budućnosti: montažne kućice ili što brža obnova oštećenih kuća?

To je pitanje na kojem se počelo intenzivno raditi, prvenstveno angažmanom ministra Horvata u čijem je to resoru. Ubrzo ćemo predložiti nekoliko modela obnove i izgradnje, a i u tom pogledu imamo najavljenih donacija. Tu bih posebno istaknuo odluku Vlade o ukidanju PDV-a koja je stupila na snagu. No prije obnove predstoji nam uklanjanje objekata koji će se morati rušiti, tu očekujem suradnju s lokalnim vlastima i vlasnicima objekata predviđenih za rušenje.

Kako će se u danima koji dolaze organizirati prehrana za stanovništvo i službe? Kuhari volonteri uskoro odlaze, a Crveni križ ne može kuhati i dopremati tople obroke. Može li to preuzeti, npr., Pleter?

Prije svega želim zahvaliti svima koji su se od prvog dana brinuli o prehrani, pogotovo našim kuharima koji su se nesebično stavili na raspolaganje, svima velika hvala. No, kako postojeći sustav nije dugoročno održiv, imamo obvezu učiniti ga dugoročno održivim i sigurnim.

Razmišlja li Stožer i o psihološkoj pomoći nastradalima?

Svjesni situacije na terenu i stanja ljudi pogođenih potresom, i u tom aspektu su se svi angažirali. Formirani su mobilni timovi za psihološku i psihijatrijsku podršku, a s obzirom na veliko područje koje je potrebno pokriti, Krizni stožer Ministarstva zdravstva organizirao je glavne koordinatore za pružanje stručne pomoći na pojedinom području.

Bilo je puno kritika zbog dezorganizacije i zakašnjele reakcije vlasti, možemo li se osloniti na sustav i kakva je vaša poruka volonterima?

Kao što sam rekao, sustav funkcionira od prvog trenutka i država je uključena u svakom segmentu. Osobno sam bio neposredno nakon prvog i drugog potresa s predsjednikom Vlade na pogođenom području i sve službe su se odmah aktivirale. Očekivano, naš narod je i u ovoj nevolji pokazao koliko smo solidarni te svima koji su pomogli i pomažu na bilo koji način još jednom zahvaljujem.

VIDEO Hrvatska vojska pomaže nakon potresa

Jeste li se, kao branitelj, u formiranju Stožera vodili vojničkom doktrinom koja zasigurno jamči i bolju organizaciju na terenu?

Moje iskustvo iz Domovinskog rata i vojne karijere uvelike mi pomaže, ali suočeni smo s izazovom koji je nepredvidiv i nekontroliran, a čije su posljedice katastrofalne. To zahtijeva puno više od vojničke doktrine i svaka karika u ovom lancu je jednako važna jer smo međusobno ovisni. Zahvaljujem predsjedniku Vlade na ukazanom povjerenju i svim kolegama i suradnicima na angažmanu.

Kao branitelj upravo ovog područja, kako komentirate spoznaju da je netom nakon rata očito bilo i profiterstva vezano uz nekvalitetnu obnovu i tko za to treba odgovarati?

Kao što je DORH najavio, nadležne službe istražit će navedeno, što u potpunosti podržavam, no ne bih o tome nagađao. Naš fokus je na rješavanju sadašnjih problema. Teško je danas ponovno gledati razrušen ovaj kraj, ali ni u ratu se nismo predali pa nećemo ni sada.