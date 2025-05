Veliki zaokret u nekada najsnažnijoj vojsci: Uvodi se model 20-40-40

Britanska vojska, nekada najmoćnija na svijetu, kreće u obnovu. Londonski The Times donosi dio nove strategije prema kojoj bi tenkovi, oklopna vozila i jurišni helikopteri kretali u bitku nakon što se pošalje roj dronova na neprijatelja. Takav bi bio plan za reformu načina borbe britanske vojske prema dokumentu koji je londonska novina dobila na uvid. Taj strateški pregled obrane utvrđuje novi način borbe poznat kao 20-40-40, čiji je cilj smanjenje ljudski gubitaka u borbenim djelovanjima. Ovaj, kako ga nazivaju, "napor prema autonomiji" dio je inovacijskih planova koji će činiti dio move strategije.

Na njemu se radilo gotovo godinu dana. - Radi se o spajanju starog, postojećeg teškog metala s novim i stvaranju vojske smrtonosnijom, rekao je izvor iz Ministarstva obrane koji je sudjelovao u izradi. Što zapravo znači 20-40-40? Prema ovom dokumentu skupa, teška oprema poput tenkova činit će otprilike 20 posto borbenih sposobnosti, pozicionirana dalje od prve crte do kasnije faze bitke. Vojnici u tenkovima Challenger 3 rasporedit će kamikaze dronove, a drugi će ispaljivati precizne rakete dugog dometa na neprijatelja. Oruđe "jednokratne uporabe" poput dronova koji detoniraju pri udaru i granata čine prvi element 40.

Preostalih 40 posto borbene snage činit će dronovi za višekratnu upotrebu, a to bi obično bili skuplji i izdržljiviji izviđački ili jurišni dronovi poput MQ-9 Reapera. Vidjeli smo u više navrata kako ruski vojnici prema protivničkim linijama nailaze na motociklima. Prema obavještajstvu britanskog Ministarstva obrane, Rusija je prešla na korištenje motocikala na bojnom polju umjesto teških oklopnih vozila jer su Ukrajinci postali vrlo učinkoviti u uništavanju njihove opreme dronovima. List citira Andrija Zagorodnjuka, bivšeg ukrajinskog ministra obrane, koji je ovog mjeseca za The Times rekao kako je prvih 10 do 30 km ukrajinske linije fronta protiv Rusije bilo „potpuno transparentno i potpuno kontrolirano dronovima s obje strane“.

List navodi kako se smatra da se taj strateški obrambeni pregled manje odnosi na rezove, jer su te najave već dane, a više na jačanje snage postojeće opreme koncentriranjem na razvoj autonomnih sustava, dronove i umjetnu inteligenciju. Britanci ne skrivaju kako je motiacija za ovo preoblikovanje vojske motivirana ratom u Ukrajini iz kojega je naučeno jako puno. Ako Europa završi u ratu s Rusijom, postoje strahovi da će ruski vojnici biti daleko sposobniji jer su očvrsnuli u borbi te su sada iskusni vojni veterani. Kao rezultat toga, Ukrajinci pokušavaju naučiti Britance i druge saveznike svemu što mogu kako bi se pripremili za vlastiti rat. Katerina Černohorenko, zamjenica ukrajinskog ministra obrane, rekla je da Ukrajinci razvijaju aplikaciju koja sadrži najnovije materijale za obuku koje bi mogli podijeliti sa saveznicima poput Velike Britanije, navodi londonski list.