'Ne razmišljam o ostavci, nisu me izabrali pojedinci koji pokušavaju dobiti medijski prostor'

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u utorak je izjavio kako ne razmišlja o ostavci te da su njegovi kritičari "očito instrumentalizirani s neke druge strane".

"Naravno da ne razmišljam, mene je izabrala Glavna izborna skupština, nisu me izabrali pojedinci koji pokušavaju dobiti medijski prostor, na to imaju pravo, iako krše Statut i interne dogovore, ali to ide njima na dušu, očito je da su instrumentalizirani s neke druge strane", poručio je Beljak tijekom gostovanja na RTL televiziji.

Nakon što je prošli tjedan nekoliko predsjednika lokalnih organizacija HSS-a pozvalo Beljaka da odstupi s mjesta čelnika stranke zbog objave tweeta u kojemu odobrava udbaška ubojstva, vodstvo HSS-a zatražilo je od članova da uklone kritike na račun predsjednika stranke. Ako se ogluše, slijede sankcije za one koji su napisali objave, ali i za županijske čelnike koji su ih odbili opomenuti.

Beljak je potvrdio da su prošli tjedan održali sjednicu Predsjedništva HSS-a na kojoj se raspravljalo i o njegovom spornom napisu na Twitter profilu, u kojem je napisao da Udba nije likvidirala dovoljno emigranata.

"Raspravljalo se i o ovoj spornoj stvari zbog koje je meni žao i zbog koje sam se već više puta ispričao, nije bilo nikakvih riječi o bilokakvim sankcijama, niti će to biti ubuduće", kazao je Beljak.

Na pitanje hoće li se ubuduće sankcionirati članovi koji ne poštuju odluke vrha stranke, Beljak je poručio da nekakvog reda mora biti.

"Upravo u tom smislu je išao dopis i jednoglasna odluka Predsjedništva da se upozori njihove nadređene da to ne rade, oni to opetovano čine, vidjet ćemo što će biti dalje, ja se nadam da sankcija neće biti", naglasio je Beljak.

Jedan od Beljakovih najglasnijih kritičara, član Glavnog odbora stranke Dinko Pirak traži njegovu ostavku.

"Gospodin Pirak bio je već dva puta suspendiran, pa nakon toga dobio opomenu, da je takva tiranija u HSS-u kako se pokušava prikazati, Pirak već davno ne bi bio član stranke", smatra Beljak.