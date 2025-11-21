Naši Portali
NALOŽENO PONOVNO SUĐENJE

Ukinute presude roditeljima dječaka koji je počinio masovno ubojstvo u školi

Beograd: Sjednica Žalbenog suda povodom osude Vladimira i Miljane Kecmanović
Foto: Antonio Ahel
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
21.11.2025.
u 18:04

Zbog teškog djela protiv opće sigurnosti i zapostavljanja maloljetne osobe otac je osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 i pol godina zatvora, a njegova supruga Miljana Kecmanović na tri godine zatvora

Žalbeni sud u Beogradu ukinuo je u petak prvostupanjsku presudu kojom su Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dječaka koji je prije dvije i pol godine počinio masovno ubojstvo u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", osuđeni na višegodišnje kazne zatvora, a prvostupanjskom sudu naloženo je da ponovi suđenje

U zločinu nezapamćenom u novijoj povijesti Srbije trinaestogodišnji dječak iz očeva pištolja ubio je 3. svibnja 2023. tijekom prvog sata osam djevojčica, dječaka i školskog zaštitara, a ranio još petero učenika i nastavnicu povijesti. U vrijeme zločina učenik  je imao 14 godina i po zakonu nije bio kazneno odgovoran, a smješten je u posebnu psihijatrijsku ustanovu gdje je i dalje pod nadzorom. Viši sud u Beogradu je koncem prosinca 2024. godine njegovim roditeljima izrekao prvostupanjske presude.

Zbog teškog djela protiv opće sigurnosti i zapostavljanja maloljetne osobe otac je osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 i pol godina zatvora, a njegova supruga Miljana Kecmanović na tri godine zatvora. Nemanja Marinković, instruktor u streljani, u kojoj je Vladimir učio sina pucati, zbog lažnog iskaza osuđen je na godinu i tri mjeseca zatvora.

Sud je ocu dječaka produljio pritvor u kojem je od uhićenja 3. svibnja 2023. godine, dok se majka dječaka brani sa slobode, objavljeno je na mrežnoj stranici Žalbenog suda.  Instruktoru streljaštva prvostupanjska presuda preinačena je na jednogodišnju kaznu kućnog zatvora. Osim ovog postupka, pokrenuto je još pet sudskih procesa po privatnim tužbama članova obitelji ubijenih i ranjenih.

Osumnjičeni 18-godišnjak iznio obranu i zanijekao krivnju

Ključne riječi
dječak ubojica Vladimir Kecmanović Ribnikar

Avatar drug Joža
drug Joža
18:40 21.11.2025.

Žrtve (ili obitelj) trebaju maksimalno tužiti i tražiti financijsku odštetu od nasilnika (ili roditelja) i oderati ih do zadnjeg dinara da ostanu u gaćama.

