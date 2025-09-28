Najveći svjetski nosač aviona uplovio u Norvešku: 'Ovo je nešto što se ne viđa svaki dan'

Dansko nebo dvije noći zaredom nadlijetali su neidentificirani dronovi, potvrdilo je tamošnje ministarstvo obrane. Riječ je o najnovijem u nizu incidenata koji su ovog tjedna zabilježeni iznad vojnih baza, a zbog kojih je privremeno bio zatvoren i aerodrom u Kopenhagenu. Kao odgovor na sve učestalije prijetnje, NATO je najavio jačanje svoje misije na Baltičkom moru slanjem fregate za protuzračnu obranu te dodatnih sredstava za praćenje i motrenje, prenosi Index.

NATO je večeras na svom službenom X profilu objavio fotografiju najvećeg svjetskog nosača aviona kako plovi u norveškim vodama. "Ovo je nešto što ne viđate svaki dan. Najveći svjetski nosač aviona, američki USS Gerald R. Ford, plovi u Oslofjordu", stoji u objavi NATO-a.

Sični incidenti zabilježeni su i u Norveškoj, gdje su neidentificirane letjelice viđene u blizini vojnih baza, a policija nastavlja istragu incidenata kod zračne baze Ørland. "Pripadnici oružanih snaga obavještavaju u takvim slučajevima policiju, a njihov sigurnosni tim uočio je letjelice. Najprije nam je prijavljeno promatranje dronom južno od piste. Ondje imamo niz znakova upozorenja te zelena i crvena svjetla, a zatim se isto dogodilo i sjeverno od piste", izjavio je Mattis Hamborg iz policijske uprave Trøndelaga u Norveškoj.

Ovim potezima osnažit će se misija "Baltički stražar", pokrenuta još u siječnju nakon niza oštećenja telekomunikacijskih kabela i plinovoda na dnu mora. Sve se događa samo nekoliko dana uoči summita Europske političke zajednice, koji će u četvrtak u Kopenhagenu okupiti 44 europske zemlje, dok NATO traži primjerene odgovore na nove prijetnje.

"Radimo na razvoju protudronskih mjera u suradnji s NATO-ovim vrhovnim zapovjedništvom za transformaciju u Norfolku, u SAD-u. Prolazimo sve mogućnosti suočavanje s tom vrstom prijetnje. Naravno, sada radimo svoj posao zrakoplovima F-35, i F-18 i drugim sredstvima. Ali težimo nečemu što je, rekao bih, uravnoteženo u usporedbi s prijetnjom kada je riječ o troškovima", pojasnio je admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjedavajući Vojnog odbora NATO-a u Rigi.

Mnoge od tehnologija za neutralizaciju dronova predstavljene su proteklih dana na području Hamburga u Njemačkoj, gdje je održana vježba koja je uključivala vojne i civilne komponente. "Ovdje imamo primjer drona koji treba neutralizirati, i to u urbanom području. S njima se mora postupati drukčije nego na otvorenim prostorima. Moramo se pobrinuti da nitko ne bude ozlijeđen, da nema kolateralne štete, i zato je dron koji smo prikazali prikladan za urbana područja jer se ne radi o kinetici i streljivu, nego o hvatanju i kontroliranom slijetanju", objasnio je satnik Bundeswehra Kurt Leondar. Nove tehnologije Saveza testirane su i na lokacijama u Portugalu i Nizozemskoj, gdje se eksperimentiralo s dronovima u zraku i pod vodom.