Misteriozni dronovi izazvali kaos u Španjolskoj: Fuerteventura odbila tri zrakoplova

Najmanje tri zrakoplova puna turista odbijena su u zračnoj luci Fuerteventura. Prema izvješćima, dronovi koji su letjeli u blizini zračne luke koja povezuje više od 80 odredišta, onemogućili su slijetanje zrakoplova, prenosi The Sun.

Najmanje jedan dron navodno je viđen u području Playa Blanca na Kanarskim otocima, južno od El Matorrala. Preusmjereni letovi trebali su sletjeti na španjolski otok u nedjelju ujutro – dolazili su iz Seville, Santiaga de Compostele i Gran Canarije, prenosi El Mundo.

Ryanairov let iz Santiaga de Compostele preusmjeren je na Lanzarote, dok su druga dva otišla u zračnu luku Gran Canaria. Dolazni zračni promet privremeno je bio obustavljen, prema lokalnim medijima, na informativnim pločama u zračnoj luci prikazivali su se otkazi i kašnjenja.

Operacije u zračnoj luci u međuvremenu su nastavljene. No, sve se to događa nakon višednevnih učestalih upada dronova diljem Europe. Službenici su u stanju visoke pripravnosti nakon što su viđenja dronova u Danskoj nekoliko puta tijekom proteklog tjedna zatvarala zračni promet.

Norveška policija također je priopćila da istražuje nekoliko dronova u subotu u blizini zračne baze Ørland – glavne baze za norveške lovce F-35. Dronovi su također uočeni iznad vojne baze u Marneu, na sjeveroistoku Francuske. Nakon "iznimnog” događaja iznad baze Mourmelon-le-Grand, vlasti su priopćile da su uvedene sigurnosne mjere.

U Njemačkoj je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt izjavio da je prijetnja od dronova "visoka” i da će se zemlja braniti. "To je apstraktna prijetnja, ali vrlo konkretna u pojedinim slučajevima". rekao je Dobrindt.

Danska vojska izvijestila je da su tijekom noći uočeni novi dronovi iznad vojnih lokacija, drugi dan zaredom. Primijećeni su kako lete iznad zračne baze Karup, u kojoj se nalaze svi helikopteri oružanih snaga, nadzor zračnog prostora, letačka škola i logističke funkcije. To je najveća vojna baza u Danskoj – a ujedno i sjedište NATO-ove multinacionalne divizije Sjever.

Kao odgovor na učestale upade, glasnogovornik NATO-a rekao je da je Savez "pojačao budnost” u Baltičkom moru. Ojačane mjere "uključuju više platformi za prikupljanje obavještajnih podataka, nadzor i izviđanje te barem jednu fregatu protuzračne obrane" u regiji zapadno od Rusije.

Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je da su dronovi dio "hibridnih napada” koji bi mogli biti povezani s Rusijom. Europa se sada priprema izgraditi masivan sloj obrane nazvan "zid od dronova” kako bi spriječila ruske upade u NATO-ov zračni prostor. Europski ministri obrane dogovorili su se u petak razviti "zid od dronova” duž svojih granica s Rusijom i Ukrajinom kako bi se učinkovitije otkrivalo, pratilo i presretalo dronove koji narušavaju europski zračni prostor, piše The Sun.