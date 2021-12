Vijećnik Nemanja Savanović koji je bio priveden zbog tučnjave došao na sjednicu, Penava napao policiju

Poslije prošlotjednog prekida sjednica Gradskog vijeća Vukovara danas je nastavljena. Podsjećamo kako je prošlotjedna sjednica prekinuta kada su vladajući napustili sjednicu jer su u jednom trenutku izgubili većinu te nije bilo kvoruma.

Danas je kvoruma bilo, a na sjednici je se pojavio i vijećnik Hrvatskih suevernista Nemanja Savanović koji nije bio nazočan na prekinutoj sjednici jer je bio priveden u policiju. Policija je kasnije izvijestila kako je Savanović priveden zajedno s još četiri osobe radi fizičkog napada na tri osobe u Ivankovu kada je jedna od njih zadobila teške tjelesne ozljede.

Foto: Branimir Bradarić

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kazao je kako većinu na prekinutoj sjednici Gradskog vijeća nisu imali jer je MUP u pritvoru držao vijećnika kojega su kasnije pustili. Inače, većinu u Gradskom vijeću Vukovara čine Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti i Nezavisna lista Željko Sabo. Po riječima Penave to što se dogodilo prošloga tjedna je sumrak slobodne i demokratske države pitajući se gdje su u tom slučaju nestali pozivi na informativni razgovor, poglavito kada niste niti sigurni da je privedeni kriv i kada se ne radi o teškom zločinu.

Istakao je kako je nakon 40 dana od nekog događaja priveden vijećnik koji drži većinu i to točno na dan sjednice te ga se drži u pritvoru 24 sata prije i 24 sata nakon toga da bi ga se onda pustilo.

- To je zlouporaba represivnog aparata. Da sam na poziciji vlasti nekome bi glave padale zbog toga. Ali to je tako kada imate države poput Koreje i Plenkovićeve Hrvatske koja zlorabi MUP i policiju kako bi ostvarila političke ciljeve. Nažalost, vidimo i da to nije kraj, a to se vidi kod DORH-a i kod OLAF-a, ali i kod Stožera civilne zaštite kao i dijela medija, rekao je Penava.

Na samoj sjednici većinom glasova Gradsko vijeće je usvojilo rebalans proračuna za 2021. godinu s kojim je proračun umanjen za 180 milijuna kuna.

Komentirajući rebalans predsjednik vukovarskog HDZ-a Nikola Mažar kazao je kako se s rebalansom od 180 milijuna kuna nameće pitanje da li gradonačelnik i nadležne gradske institucije ne mogu, ne znaju ili ne žele napraviti realan proračun.

- Sada se vidi ono na što smo cijelo vrijeme ukazivali da se samo mažu oči Vukovarcima jer će 513 milijuna težak proračun sada iznositi 300 i nešto milijuna kuna, rekao je Mažar.

Najavio je i kako će od nadležnih zatražiti tumačenje je li današnja sjednica Gradskoga vijeća bila zakonita i legalna. Po Mažaru sporno je što je prozivku na prekinutoj sjednici izvršio službenik grada.