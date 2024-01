Nastavlja se južina: Evo kakvo nas vrijeme očekuje ovog vikenda

Pretežno sunčano, navečer na istoku prolazno naoblačenje, a lokalno može pasti slaba kiša, vremenska je prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za subotu, uslijed južine koja je stigla u Hrvatsku nakon minusa i snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, u istočnim krajevima povremeno i jak. Na Jadranu će zapuhati umjerena do jaka bura, uglavnom na jugu na udare olujna. Najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 12, duž obale i na otocima od 13 do 17 °C.

Iako je ovih dana bilo relativno toplo i sunčano, vjetar s udarima i do 65 km/h mogao bi poremetiti ugođaj ove subote. DHMZ je tako na području cijelog Jadrana te Slavonije izdao žuto upozorenje, koji će samo na Jadranu vrijediti i ove nedjelje. Snijeg se uglavnom otopio pa je tako tek na Puntijarki zabilježeno 2 centimetra, kao i osam centimetara na Zavižanu. Dok su gradovi poput Karlovca jutros u 7 sati bili pod minusima (-1.7°C), u Zagrebu je temperatura bila uglavnom iznad ništice, dok je na Jadranu ponegdje prelazila i 11°C, kao što je to Senj.

Što se tiče nedjelje, DHMZ najavljuje iznadprosječno toplo vrijeme.

- U nedjelju i prvim danima idućeg tjedna u unutrašnjosti pretežno sunčano, često vedro, a u ponedjeljak i utorak ujutro mjestimice magla koja se može dulje zadržati. Vjetar će sasvim oslabjeti. Jutra će biti hladnija, temperatura se po kotlinama može snižavati i ispod -5 °C. I dnevna temperatura u blagom padu, na što će utjecati i dugotrajnost magle. Toplije nego na kopnu sljedećih će dana biti na sunčanom Jadranu s vrijednostima temperature oko prosjeka za kraj siječnja. Puhat će pritom slaba i umjerena bura i sjeverni vjetar, u nedjelju na jugu još i jaki, a zatim i sjeverozapadnjak - najavljuje meteorolog Tomislav Kozarić za HRT.

