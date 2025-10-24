Nastavak sukoba izgrednika i policije u Irskoj nakon napada na djevojčicu

Više od 30 uhićenih, među kojima i petorica maloljetnika, oko 300 raspoređenih policajaca, od kojih je nekolicina završila u bolnici nakon što su prema njima poletjele boce i kamenje u hotelskom kompleksu Citywest u zapadnom Dublinu, gdje danima traju prosvjedi zbog seksualnog napada na desetogodišnju djevojčicu u blizini hotela u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Brojke su to koje su se jučer vrtjele na irskim portalima, rastući iz sata u sat.



– Pripadnici Garde na kordonima bili su izloženi kontinuiranom verbalnom zlostavljanju i na njih su bacani razni predmeti poput boca i građevinskog materijala te ispaljivani vatrometi. Javne nerede pretežno su počinili mladi odrasli muškarci i tinejdžeri – rekao je predstavnik An Garde Síocháne, irske policije. Stotine prosvjednika okupile su se u blizini ulaza u hotel u kojem su smješteni tražitelji azila nakon što je zbog napada na djevojčicu uhićen 26-godišnji ilegalni migrant.