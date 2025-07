'Naši studenti nakon stjecanja diplome vrlo brzo nalaze posao'

Prije točno deset godina Hrvatski sabor donio je Zakon o preuzimanju osnivačkih prava kojim je Sveučilište Sjever postalo osmo javno sveučilište u Hrvatskoj. Paralelno djeluje i razvija se u dva grada, Koprivnici i Varaždinu, kao regionalno sveučilište na području sjeverozapadne Hrvatske. Sve je počelo kad je 2001. u Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu osnovan stručni studij elektrotehnike kao Visoka škola s pravom javnosti koja iduće godine prerasta u Visoku elektrotehničku školu. Već 2005. osnovano je Veleučilište u Varaždinu, a 2012. Grad Koprivnica, kojoj se pridružuje i Varaždin, preuzimaju osnivačka prava nad Medijskim sveučilištem.

Prepoznati u Europi

Veleučilište u Varaždinu i Medijsko sveučilište u Koprivnici početkom 2014. integrirani su u Sveučilište Sjever. Za jubilarnu desetogodišnjicu rada stiglo im je vrijedno priznanje – prvi put uvršteno je u opsežno rangiranje među 2318 sveučilišta u svijetu Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025.

– Misija Sveučilišta Sjever obrazovati je mlade kadrove i u sinergiji s gospodarstvom pripremiti ih za tržište rada. Zato smo posebno ponosni na odličan rezultat u segmentu kvalitete obrazovanja prema kojem smo rangirani između 301. i 400. mjesta. Dokaz je to našeg predanog rada, želje za kontinuiranim razvojem i sve većom međunarodnom vidljivosti. Ovim rezultatima potvrđeni smo i kao Q1 sveučilište, dakle ubrajamo se među najprestižnija sveučilišta i to je ono čemu težimo, a to je biti prepoznati u Europi i svijetu te našim studentima pridružiti i njihove kolege iz inozemstva. Ovi rezultati nisu nas iznenadili, ali su potvrdili ono što želimo, a to je biti odlični – kaže nam rektor Sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Marin Milković. Times Higher Education Impact Rankings, pojašnjava, rangira sveučilišta prema uspješnosti ostvarenja ukupno 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Sveučilište Sjever prijavilo je i ostvarilo rang u 10 ciljeva, a u četiri područja ostvareni su rezultati koji su potvrdili da se Sjever ubraja među dva posto najboljih.

– U rangiranju su prepoznati naši projekti koji su usmjereni prema studentima – od događanja na kojima ih povezujemo s poslodavcima, promicanja inovativnih oblika podučavanja, poticanja studenata na društveni rad, ali i osiguravanja potpore u očuvanju njihova psihosocijalnog zdravlja. Upravo u tom segmentu uvršteni smo između 101. i 200. mjesta, čime potvrđujemo i jednu od naših glavnih premisa – da vodimo brigu o svakom našem studentu – dodaje rektor Milković. Posebno im je važna suradnja sa sektorom gospodarstva.

– Naši studenti nakon stjecanja diplome vrlo brzo pronalaze posao, a povezivanje s gospodarstvom i projektima koji su dobili podršku ne samo s nacionalne, već i europske razine omogućuje nam zapošljavanje novih mladih znanstvenika i istraživača. Tako da višestruko obogaćujemo tržište rada, i kao poslodavci i kao visokoškolska institucija koja osluškuje zahtjeve gospodarstva te im prilagođava svoje studijske programe – kaže rektor. Ova akademska godina bila im je, napominje, iznimno uspješna.

– Odobren nam je i veliki europski projekt HEI2MARKET ukupne vrijednosti 1,34 milijuna eura koji će transformirati visoko obrazovanje u inovacije za tržište, a stvorena su i brojna partnerstva u SPIN projektima u iznosu od 38,6 milijuna eura, od kojih je iznos za Sveučilište Sjever 3,56 milijuna eura. Tim smo projektima otvorili i 19 novih radnih mjesta za mlade znanstvenike i istraživače. Pridodati tome treba i velike infrastrukturne projekte u Varaždinu i Koprivnici koji će omogućiti našim profesorima i nastavnicima, a posebice studentima bolje uvjete za rad, i dati novi zamah u razvoju Sveučilišta Sjever – kaže prof. dr. sc. Marin Milković. Sveučilište ima brojne prijediplomske i diplomske programe, od elektrotehnike, multimedije i graditeljstva do fizioterapije, logistike i mobilnosti te nekoliko doktorskih programa. U lipnju su održane promocije prvostupnika i magistara, čak 858 diplomanata s 25 prijediplomskih i diplomskih studijskih programa.

Tri nova programa

Prvi puta promovirani su prvostupnici triju novih studijskih programa – Geodezija i geomatika, Glazba i mediji te Računarstvo i informatika. Studenti se do 25. kolovoza mogu prijaviti za sudjelovanje na startup programu u sklopu spomenutog projekta HEI2MARKET. Uključeno je sedam partnera iz šest zemalja. Najbolji će dobiti priliku razvijati svoj startup u drugoj fazi projekta i osvojiti do 50.000 eura za njegovo pokretanje. Sveučilište je s Gradom Koprivnicom prije desetak dana potpisalo sporazum o partnerstvu u provedbi ambicioznog projekta "Znanstveno-inovacijski park Koprivnica", čiji je cilj poticanje inovacija i jačanje istraživačko-razvojnih kapaciteta.