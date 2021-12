Našeg Mrkvicu pronašla sam u dvorištu, dovukao se zadnjim snagama

Znate onaj mit da mačka ima devet života? Možda i nema devet, možda je to ipak samo mit, ili priča u koju vjeruje tko hoće. Ili tko se možda sam uvjeri da treba vjerovati i da je to istina. No, kako god bilo, istina je da je mačak Mrkvica nedavno potrošio i svoj drugi život. I to ne zato što je bio nespretan pa se nije dobro dočekao na noge, jer kažu da sve mačke to znaju i mogu. Mrkvici je dvaput presudila ljudska ruka, a posljednji put možda je pripomogla i ljudska noga.

– Mrkvicu je Tomo pronašao prije desetak godina, bio je tada još malo mače, imao je možda pet mjeseci. Netko ga je pretukao i ubacio Tomi u dvorište. Slomili su mu i rep pa su ga veterinari morali malo odrezati. Tako je postao prepoznatljiv kratkorepi mačak – kaže nam Sunčica T. iz Osijeka. Mrkvica je uglavnom boravio u kući, s drugim kućnim ljubimcima, ali želja da se malo prošeće nikad u njemu nije minula. Šetao se dvorištem, ali znao je povremeno otići i do obližnje veterinarske ambulante, u kojoj je glumio čuvara. Svi su ga znali i on je svima prilazio, jer svi su ga voljeli. Vjerovao je Mrkvica ljudima, u domu u kojem je živio tako su ga naučili. Njegovi Sunčica i Tomo vole životinje, one koji žive s njima, ali i one koji prolaze kroz njihovu kuću dok im Sunčica i Tomo pomažu. I tako se Mrkvica pun vjere i bez straha znao prošetati, družiti se s ljudima. A onda se jednog dana nije vratio iz šetnje, nije ga nigdje bilo, kao da je nestao.

Foto: Privatni album

– Tražila sam ga taj dan po cijeloj ulici, nikad se nije baš previše udaljavao od kuće ili ambulante. Ispitivala sam ljude, nitko ništa nije znao. Prošlo je nekoliko sati kad sam ga našla u dvorištu, dovukao se svojoj kući zadnjim snagama i sakrio ispod drveta. Teško je disao i nije mogao hodati pa smo odmah trčali u ambulantu, jer je Tomo baš otišao pomagati oko neke operacije – prisjeća se Sunčica. Imao je Mrkvica sreću što je njegov Tomo ujedno i veterinar, onaj poznati osječki Tomislav Deže, o kojem se priča među vlasnicima kućnih ljubimaca. Veterinar koji nikad ne odustaje i daje sve od sebe da spasi baš svaku životinju. Nije odustao ni ovaj put, a nije bilo jednostavno pokrpati sve što je netko tko se zove čovjekom napravio Mrkvici.

Foto: Privatni album

– Na rentgenu je u jednoj nozi pronađena dijabola od zračne puške, druga noga bila mu je polomljena, lom bedrene kosti bio je takav da su ga spajali vanjskim fiksatorom. Imao je i veliki hematom, sve je, kažu, posljedica udarca nekim tupim predmetom. Ovo je sigurno djelo čovjeka – govori nam.

Mrkvica se nakon operacije vratio kući, dočekali su ga ostali kućni ljubimci, svi odreda udomljeni, Sunčica i Tomo zovu ih mafijom. Loki, koja je inače stalno uz Mrkvicu pa joj od milja znaju reći da je Mrkvicina žena, bila je zbunjena kad se polomljeni mačak vratio kući na oporavak. Slično su se ponašale i mace Mau, Fleka i Pi, osjećale su da Mrkvica nije dobro. Zapravo, svi žele biti što bliže ranjeniku, tri kujice stalno spavaju uz njega, posebno Kari. Tu je, naravno, i Malina, kujica koja hoda uz pomoć kolica i na čijoj je Facebook-stranici Malina on wheels objavljena i priča o Mrkvici.

Počinitelja ovog nedjela Sunčica i Tomo nisu tražili, žele samo da se Mrkvica oporavi. Dodaje Sunčica da ionako ne vjeruju da bi ga pronašli, ali vjeruju da bi prošao bez kazne. Više puta uvjerili su se u to jer već su pomagali i spašavali zlostavljane životinje. I zato Sunčica kaže da Mrkvica više nikad neće izići iz kuće, iako imaju velikih problema zbog njegove želje da i ovako potrgan malo prošeće. Ne želi provjeravati ima li istine u onoj priči o devet mačjih života.