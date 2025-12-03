Ova hrvatska delicija uz bok je norveškom bakalaru, evo o kojem je jelu riječ

Otok Vrgada ima riblju inačicu norveškog bakalara. Na ovom otoku sušeni morski pas je posebna delicija, prenosi HRT. Ribar s Vrgade kaže kako morski psi nisu opasni za ljude i ne prelaze metar dužine. "Oni imaju sitne zube kao i svaka riba, mora se nečim hraniti", rekao je Josip Tomić. Ovaj ribar ih lovi mrežom. Kaže da ima desetak vrsta, a ova je strogo zaštićena, ali za sušenje se jedina preporučuje.
"Mi ovo zovemo običan morski pas, za druge i ne znamo", rekla je Josipova supruga Josana Torić. Kad ulove morskog psa, pripremaju ga za sušenje. "Suši se dva, tri dana, ali mora biti bura i sunce", poručio je ribar Josip. Istaknuli su da, kad bi mogli birati između morskog psa i bakalara, uvijek bi izabrali psa.
Bakalar je postao skupa riba, koju rijetki mogu priuštiti. " Može tko ima 1000 eura, ja koji imam 550, ovo je meni bakalar", rekao je Josip. Ljudi će rado izdvojiti novce za morskog psa. "Non stop telefoni zvone i pitaju - imate li", rekla je Josana. Priprema je krajnje jednostavna. Ne soli se, ali ga treba začiniti."Nema tu filozofije, netko voli brudet, neko bjanko, ja na bijelo spremam", naglasila je Josana. Šalju ovu poslasticu i po svijetu. "A odnio je sin, pa drugi odnese prijateljima, tamo gdje radi, pa kćer odnese i tako", rekla je. Ostavili su nešto naravno i za sebe. Josani i Josipu ostat će tako u džepu pedesetak eura. Poslužit će odlično za druge namirnice oko Božića i Nove Godine.
