Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
POSEBNA DELICIJA

Ova hrvatska delicija uz bok je norveškom bakalaru, evo o kojem je jelu riječ

Bogata i raznovrsna ponuda ribe na šibenskoj ribarnici
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.12.2025.
u 12:24

Bakalar je postao skupa riba, koju rijetki mogu priuštiti. " Može tko ima 1000 eura, ja koji imam 550, ovo je meni bakalar", rekao je Josip

Otok Vrgada ima riblju inačicu norveškog bakalara. Na ovom otoku sušeni morski pas je posebna delicija, prenosi HRT. Ribar s Vrgade kaže kako morski psi nisu opasni za ljude i ne prelaze metar dužine. "Oni imaju sitne zube kao i svaka riba, mora se nečim hraniti", rekao je Josip Tomić. Ovaj ribar ih lovi mrežom. Kaže da ima desetak vrsta, a ova je strogo zaštićena, ali za sušenje se jedina preporučuje. 

"Mi ovo zovemo običan morski pas, za druge i ne znamo", rekla je Josipova supruga Josana Torić. Kad ulove morskog psa, pripremaju ga za sušenje. "Suši se dva, tri dana, ali mora biti bura i sunce", poručio je ribar Josip. Istaknuli su da, kad bi mogli birati između morskog psa i bakalara, uvijek bi izabrali psa

Bakalar je postao skupa riba, koju rijetki mogu priuštiti. " Može tko ima 1000 eura, ja koji imam 550, ovo je meni bakalar", rekao je Josip. Ljudi će rado izdvojiti novce za morskog psa. "Non stop telefoni zvone i pitaju - imate li", rekla je Josana. Priprema je krajnje jednostavna. Ne soli se, ali ga treba začiniti. 

"Nema tu filozofije, netko voli brudet, neko bjanko, ja na bijelo spremam", naglasila je Josana. Šalju ovu poslasticu i po svijetu. "A odnio je sin, pa drugi odnese prijateljima, tamo gdje radi, pa kćer odnese i tako", rekla je. Ostavili su nešto naravno i za sebe. Josani i Josipu ostat će tako u džepu pedesetak eura. Poslužit će odlično za druge namirnice oko Božića i Nove Godine.

Za što se isplati čekati u gužvi? Otkriva naša gastroekspedicija po adventskim lokacijama u Zagrebu



 
Ključne riječi
bakalar morski pas riba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja