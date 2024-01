'Naša djeca moraju živjeti bez straha da će ih netko napasti'

Tjedan dana od brutalnog premlaćivanja skupine maloljetnika u središtu Vukovara sutra će na središnjem vukovarskom trgu biti održan prosvjed pod nazivom "STOP NASILJU!". Organizatori prosvjeda su roditelji pretučene djece koja su zbog zadobivenih ozljeda završila na liječenju u KBC-u Osijek. U međuvremenu se digao i cijeli državni sustav pa su tako u istražnom zatvoru završila petorica pripadnika BBB-a od kojih su dvojica bila ljetos i u Grčkoj i sudjelovala u navijačkim neredima. Svi oni su otprije poznati policiji i svima njima je određen jednomjesečni istražni zatvor.

Bez političara

Iz PU vukovarsko-srijemske navode kako oni nastavljaju i dalje s istražnim kriminalističkim koje za cilj imaju da se pronađu svi sudionici ovoga događaja koji je uzbunio cijeli Vukovar. Pretučena djeca su puštena na kućno liječenje, ali i dalje, kako navode roditelji, odlaze na kontrole i preglede kod liječnika. Roditelji i članovi obitelji pretučene djece odmah poslije napada, i kada je sve završilo u medijima, najavili su kako će održati mirni skup u središtu grada na kojem žele ukazati na neke stvari koje se događaju u gradu, ali i pozvati nadležne i odgovorne da učine sve da se nešto ovako više ne ponovi.

– Želimo i na ovaj način poslati svima poruku da stojimo iza svoje djece, unučadi, ali i sve druge djece u Vukovaru. Nadam se da je ovo prvi skup građana na ovu temu u Vukovaru, a nadam se i posljednji jer ovome se mora stati na kraj dok netko ne nastrada – poručuje jedan od organizatora prosvjeda Ivica Franić koji je i djed jednog od pretučenih dječaka. Najavio je kako će roditelji se obratiti okupljenima, pročitati svoje zahtjeve i pismo upozorenja lokalnoj, ali i državnoj upravi da se tako nešto više ne smije ponoviti. Zadnje poruke okupljenima uputit će Ivica Franić. Kaže i kako na prosvjedu očekuje puno ljudi, ali i da bi bio zadovoljan da se na njemu okupi i stotinjak građana.

– Mi to ne radimo da bismo okupili ne znam koliko ljudi, nego da ukažemo na neke stvari koje se događaju u gradu i da ih zaustavimo. Želimo da se djeca mogu normalno kretati gradom i da žive bez straha hoće li ih netko napasti iz bilo kojeg razloga. Na prosvjed nismo nikoga posebno zvali i nismo predvidjeli da političari pričaju, ali oni mogu doći i biti među drugim okupljenim građanima. Svi građani su dobro došli na prosvjed pa tako i gradonačelnik Ivan Penava i ostali – rekao je Franić.

Danas je svoj dolazak, ali kao roditelj, najavio i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. On je najprije jučer rekao da poštuje odluku organizatora prosvjeda koji su pozvali političare da ne dolaze na prosvjed i da on stoga neće doći jer je i privatno i kao političar uvijek Ivan Penava. Danas je pak promijenio odluku navodeći kako je tome prethodio poziv organizatora. – Prosvjed je od samog početka imao moju podršku no, sutra ću i kao roditelj, biti uz sve roditelje i građane Vukovara s ciljem slanja jedne i jasne poruke u borbi protiv nasilja – nasilje nikada nije rješenje i za njega nema opravdanja! – poručio je Penava.

Oglasili se i BBB

Priopćenjem na svojoj Facebook stranici oglasila se i Udruga BBB Vukovar navodeći kako su zbog "sustavnog šestodnevnog demoniziranja njihovih članova" dužni javnosti skrenuti pažnju i postaviti nekoliko pitanja na koja nema odgovora ukazujući na političke motive s ciljem manipulacije i stjecanja jeftinih političkih poena. Među ostalim, postavili su pitanja: "Kako i zbog čega je moguće unaprijed (javno) osuditi nekog samo na osnovu izrežirane sumnje", "Zašto sukob u kojemu su sudjelovale dvije strane postaje prijelomna vijest u kojoj su samo članovi naše grupe jedini akteri prezentirani kao krivci i krvnici koji s noževima bacaju djecu s mostova dok se druge, očito manje bitne vijesti stavljaju u drugi plan", "Zašto roditelji prešućuju određene detalje", "Pod čijim okriljem vukovarska policija krši ljudska i građanska prava te kome je to u interesu"…

– Ako se ovaj medijski teror i poziv na linč nastavi, bit ćemo prisiljeni iskoristiti medijski publicitet usmjeren na nas te javno odgovoriti na ova, ali i mnoga druga pitanja kao i postaviti nova. Ovim putem ozlijeđenima želimo brz oporavak – stoji u priopćenju BBB Vukovar.

