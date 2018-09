Naručio Uber da ga odveze s aerodroma pa se šokirao kada je ugledao vozača

Jedan će Indijac zauvijek pamtiti vožnju s Uberom koja je toliko bizarna da ju je morao prepričati svima.

Mladić po imenu Surya Oruganti stigao je na međunarodnu zračnu luku Bengaluru u Indiji te je naručio Uber da ga odveze do kuće koja je udaljena 30-ak kilometara od aerodroma.

No, kada je vozač Ubera stigao, Surya je doživio neugodno iznenađenje. Vozač je bio potpuno pijan pa je u strahu za svoju sigurnost Surya na kraju sam sjeo za upravljač.

Bizarno iskustvo podijelio je na Twitteru.

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM