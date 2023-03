Naručili grobnice, a izvođač ih prevario

Policijski službenici Policijske postaje Novi Marof zaprimili su prijavu 69-godišnjaka koji je u svibnju prošle godine s 54-godišnjim direktorom trgovačkog društva ugovorio izvođenje kameno-klesarskih radova za izradu grobnice na groblju u mjestu Svibovec. Za ugovorene mu je radove prilikom dogovora na ime predujma dao iznos od 1200 eura, no 54-godišnjak još nije započeo s radovima, držeći ga cijelo vrijeme u zabludi da će obaviti dogovoreni posao.

Tijekom veljače ove godine vratio mu je 600 eura, no ostatak novca zadržao je za sebe. Policiji se javio i 71-godišnjak koji je također prevaren od strane tog istog 54-godišnjaka. On pak je u rujnu prošle godine s njim ugovorio izvođenje kameno-klesarskih radova za izradu grobnice na groblju u Svibovcu. Za ugovorene mu je radove dao 600 eura predujma, no nakon toga direktor mu ne odgovara na pozive i poruke.

VIDEO: Pogledajte kako izgleda jedna noć na ribarskom brodu u lovu na jadransku plavu ribu