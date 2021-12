Napadnuta djelatnica iz Bjelovara: 'Imala sam osjećaj da me bude opalila s ne znam koje strane'

Liječnicu u Bjelovaru su presreli, a potom i slijedili, uz salve najružnijih uvreda. Potom su nasrnuli i na drugu djelatnicu Zavoda za javno zdravstvo i istrgnuli joj vreću u koju je spremala plišane igračke i zapaljene lampaše.

Zlata Antološ, spremačica u ZJZ-u Bjelovarsko-bilogorske županije, za RTL kazala je da se boji. "To mi je prvi put u životu nešto takvo što mi se dogodilo, naravno da je strah, ali žao mi je poslije bilo šta ja nisam nastavila sa skupljanjem tih igračaka pa bi vidjeli do čega je to došlo. Ja sam imala osjećaj da ta gospođa bude mene opalila ne znam s koje strane i kud već, ali strah mi je bio veći pa sam se povukla", ispričala je.

Zviždaljke su naglo utihnule čim je stigla policija. Oni su, na kraju, pokupili igračke i svijeće. Nakon ovog događaja, svi zaposleni u Zavodu, osjećaju nesigurnost. "Pa vjerujte mi, nije ugodno, nije ugodno doć. Mislim, posao se radit mora. Nije ugodno ni hodat po gradu, ni dolazit na posao, ni odlazit sa posla", rekao je Vedran Trupac, v.d. ravnatelja ZJZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

Napadnuta liječnica je potresena. "Potresena je s time i jednostavno ne može vjerovati nakon skoro dvije godine opsežnog posla odnosno cijepljenja, testiranja, kontaktiranja oboljelih da se nešto tako može dogoditi", kazao je v.d. ravnatelj.