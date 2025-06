Napad na Iran najavio – promet u pizzeriji kod Pentagona? Prije nego što padnu bombe, naručuju se pizze

Pentagon Pizza Report, profil na društvenim mrežama koji tvrdi da je točno predvidio početne izraelske vojne napade na Iran 12. lipnja, objavio je da je lokalni "pizza promet" u blizini Pentagona bio "VISOK" unutar jednog sata od američkog napada na iranska nuklearna postrojenja u subotu navečer. Predsjednik Donald Trump objavio je na Truth Socialu da je američka vojska izvela napad na tri nuklearna postrojenja u Iranu, uključujući Fordow, Natanz i Isfahan. "Na primarnu lokaciju, Fordow, bačen je pun teret bombi", napisao je predsjednik u objavi. "Zahvaljujem na pozornosti".

Manje od sat vremena prije te objave, Pentagon Pizza Report naveo je kako se "Visoka aktivnost bilježi kod najbliže Papa John’s pizzerije kod Pentagona". Administratori računa dodali su da je Freddie's Beach Bar, restoran i bar u blizini Pentagona koji je ranije korišten kao pokazatelj mogućih vojnih akcija, imao neuobičajeno nisku razinu aktivnosti za subotnju večer. "Klasičan pokazatelj da se sprema prekovremeni rad u Pentagonu", napisali su u objavi.

HIGH activity is being reported at the closest Papa Johns to the Pentagon.



Freddies Beach Bar is reporting abnormally low activity levels for a Saturday at 7:11pm ET.



Classic indicator for potential overtime at the Pentagon. pic.twitter.com/TyvtozepHP