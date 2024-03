Nakon svađe u automat klubu izbo ga nožem, od izrečene kazne mora odslužiti još šest mjeseci

Melvin A. (45) na Županijskom sudu u Velikoj Gorici nepravomoćno je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i 10 mjeseci zatvora zbog pokušaja ubojstva. Od izrečene kazne godinu i četiri mjeseca mora provesti iza rešetaka, a ostatak kazne od godinu i četiri mjeseca mijenja mu se uvjetnom uz rok kušnje od četiri godine. U istražnom zatvoru je bio od 15. lipnja 2022. do 28. travnja 2023., što znači da mu je, ako presuda postane pravomoćna, preostalo za izdržati još šest mjeseci. Izrečena mu je i mjera liječenja ovisnosti od alkohola. Tužiteljstvo ga je teretilo za pokušaj ubojstva u izravnoj namjeri, no sud se s tim nije složio.

- Vijeće je nakon detaljnog proučavanja svih dokaza, osobito snimke nadzorne kamere ispred kluba koja je snimila događaj zaključilo da ste ostvarili bitna obilježja kaznenog djela pokušaja ubojstva, no i da se radi o neizravnoj namjeri, a ne izravnoj kako je smatralo tužiteljstvo - kazala je Nataša Brleković, predsjednica sudskog vijeća Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Prema optužnici, Melvina A. se teretilo da je 15. lipnja 2022. oko 3 sata u Hribarovom prilazu u Zagrebu prvo posvađao u automat klubu sa žrtvom H. R. T., a zatim ga je pozvao da izađu. Kada su izašli, dok je H. R. T prilazio Melvinu A., Melvin A. je izvadio preklopni nožić duljine oštrice osam centimetara kojim mu je zadao najmanje šest uboda u leđa. Žrtva ga je uspjela srušiti na pod, nakon čega su iz kluba izašli gosti te Melvinu A. oteli nož.

Melvin A. je tijekom suđenja tvrdio da nije kriv. Kazao je i da prije tog događaja nije poznavao nikoga od sudionika. Ispričao je da je u automat-klub već došao pod utjecajem alkohola oko 1 sat te je i tamo popio jednu ili dvije pive. - Igrao sam na poker automatima, a potom otišao do stola za rulet i ni s kim nisam ulazio u sukob. Oštećeni je počeo na mene vikati i prijetiti mi. Nisam razumio zbog čega, osim što sam možda bio malo veseliji. Govorio je da će me ispljuskati. Pitao sam ga što sam mu kriv i je li on tamo možda izbacivač. U jednom trenutku me pozvao da dođem i došao sam vjerojatno jer sam bio pod utjecajem alkohola. Na snimci se vidi da je nastavio vikati na mene. Tada me je pljusnuo, a ja sam mu vratio, zbog čega mu je ispala kapa - branio se Melvin A.

VEZANI ČLANCI:

U tom trenutku zaposlenica ga je krenula tjerati van prijeteći da će zvati policiju, na što je on uzeo svoje stvari i izašao. - Moguće da sam mu pokazao rukom da i on izađe, ali se toga ne sjećam. Iza mene je izašao i A., što se isto vidi na snimci, i govorio mi da se smirim. Tad je iz kluba izašao i oštećeni, koji je krenuo prema meni i zamahnuo na mene desnom rukom. Kako je A. stajao između nas, nije me uspio udariti, nakon čega je zamahnuo prema meni lijevom rukom. U džepu trenirke imao sam preklopni nož, koji sam izvadio u namjeri da ga zastrašim. Svakako ga nisam mislio usmrtiti jer nisam ciljao trbuh, srce ili vrat. Ja sam se uplašio jer je njih bilo više. Dok smo obojica bili na podu, došli su njegovi dečki i uzeli mi nož. Jedan me udario šakom i nokautirao, a nastavili su me cipelariti nogama u glavu i dok sam bio u nesvijesti - ispričao je optuženi. Nekako je uspio doći kući gdje je stigla hitna pomoć - branio se dalje Melvin A.

Kazao je i da mu je žao što je to učinio te naveo da se želi ispričati žrtvi. - Nisam trebao tamo ni biti. Kasnije sam preko nekih drugih ljudi čuo da mi oštećeni prijeti, odnosno govori kako nije sve gotovo, što nisam prijavio policiji - kazao je Malvin A. Na koncu je dodao kako smatra da se ne radi o pokušaju ubojstva, te da je, ako sud ocijeni da je riječ o nekom drugom kaznenom djelu, spreman prihvatiti bilo koju kaznu koju sud odredi.

VEZANI ČLANCI:

Obrazlažući visinu kazne sutkinja je kazala kako su olakotnim cijenili njegovu smanjenu ubrojivost u vrijeme događaja, kao i činjenicu da dosad nije osuđivan. Ipak, kažnjavan je prekršajno što je uzeto kao otegotna okolnost. - Sa snimke je vidljivo da su vam za ubadanje bili dostupni i drugi, vitalni dijelovi tijela, iz čega proizlazi da izravne namjere za usmrćenje nije bilo, no morali ste biti svjesni da i ubadanje s leđa u dijelove koje ste ubadali može rezultirati smrtnim ishodom, koji je izbjegnut, kako je kazao vještak, jer ubod nije bio u tom smjeru - kazala je sutkinja u obrazloženju presude.

GALERIJA Milanovićev život u fotografijama - od malih nogu do političke karijere