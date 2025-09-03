Najveći lutrijski dobitak u Berlinu ove godine: Igrala iste brojeve 30 godina – sada je milijunašica!

Jedna žena iz Berlina godinama je vjerovala u svoju sretnu kombinaciju brojeva – i konačno joj se isplatilo. Nakon gotovo tri desetljeća igranja lutrije, osvojila je najveći ovogodišnji dobitak u glavnom gradu Njemačke – impresan iznos od oko 4,4 milijuna eura.

Dobitnica, koja redovito sudjeluje u izvlačenjima još od 1996. godine, nije mijenjala svoje brojeve svih tih godina, piše Fenix Magazin. Vjernost brojevima 5, 11, 13, 39, 42, 48 i dodatnom broju 6 donijela joj je milijunski dobitak. Posebno zanimljivo – broj 13, koji mnogi izbjegavaju zbog praznovjerja, bio je presudan za njezin uspjeh, iako je jedan od najrjeđe izvučenih brojeva od 1955. godine.

Lotto Berlin otkriva kako je dobitnica igrala s pretplatom, što znači da su njezini brojevi automatski sudjelovali u svakom izvlačenju srijedom i subotom. Procjenjuje se da je u proteklih 30 godina uložila oko 10.000 eura, što se sada višestruko isplatilo. Iako joj je identitet zbog privatnosti ostao skriven, zna se da žena ima između 50 i 60 godina te dolazi iz berlinskog okruga Schöneberg.

No, Berlin nije bio jedini grad sa sretnim vijestima – još jedna igračica, ovaj put iz Hamburga, pogodila je dobitnu kombinaciju i osvojila 3,2 milijuna eura.