Najveće okupljanje čelnika država, vlada i monarhija: Stigla ruska delegacija, dolazi i Trump...

Papin sprovod bit će ujedno i najveće okupljanje čelnika država, vlada kao i monarhija. Na istom mjestu bit će predstavnici sa svih kontinenata, ali i iz Rusije i SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump stiže kasno večeras oko 23 sata i 30 minuta kada će Air Force One, prema najavama sletjeti na rimski aerodrom Fiumicio, odakle će blindirana kolona od više desetaka vozila krenuti prema rezidenciji američkog veleposlanstva, udaljenoj nekoliko kilometara od Vatikana, gdje će Trump i prva dama Melania prenoćiti te sutra prisustvovati sprovodu. Melania će, zanimljivo je, sutra u Rimu na sprovodu proslaviti i rođendan i to okrugli 55. Američke neprobojne limuzine stigle su još prije nekoliko dana, a neki čelnici država počeli su pristizati još u četvrtak. Donald Trump na odlasku iz Bijele kuće danas poslijepodne izjavio je kako se planira sastati sa stranim liderima u Rimu, iako je isprva bilo najava kako bi se mogao održati širi sastanak Trump-EU, američki predsjednik u izjavi medijima to demantira.

"Sastat ću se s talijanskom premijerkom Giorgijom Meloni", kazao je. Da, ne planira sastanke rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron, navode izvori iz francuske vlasti. "U ovom razdoblju žalosti i sjećanja za sve vjernike i za cijeli svijet, predsjednik Republike neće održati nikakav diplomatski sastanak na marginama sprovoda Njegove Svetosti pape Franje”, ističu. Inače, Macron bi sa suprugom trebao u 18 sati posjetiti papin lijes i odati počast.

U Rim je oko 16 sati sletjela i ruska delegacija u kojoj nisu najviši dužnosnici za koje diplomatski izvori tvrde kako su u strahu od uhićenja pred međunarodnim sudom ipak izbjegli dolazak u Italiju. Zrakoplov ruske vlade doveo je zato ministricu kulture Olgu Ljubimovu, a umjesto leta preko Europe zbog zabrane i sankcija zrakoplov s ruskom delegacijom morao je ići znatno dužom trasom pa je za let koji bi u normalnim okolnostima bio oko tri sata, trebalo čak osam sati.

Sjeverna Makedonija i Kosovo šalju predsjednice, Bosnu i Hercegovinu predstavljat će predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto, a damama iz našeg okruženja pridružit će se i slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar koja će u Rim stići s premijerom Robertom Golobom. U istom premijer-predsjednik aranžmanu putuje i hrvatska delegacija, odnosno Andrej Plenković i Zoran Milanović. Iako je dvojio do zadnjeg trenutka, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da on ipak neće ići već će poslati novog premijera Đuru Macuta.

