Gordana Keresteš: Zabrane mobitela u školama ovise i o roditeljima

1. Nakon što je Ministarstvo obrazovanja uputilo u e-savjetovanje izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, očito je da uskoro slijedi zabrana upotrebe mobitela u osnovnim školama, i tijekom nastave i tijekom odmora. Pozdravljate li takvu odluku?



Da, zato što su brojnim znanstvenim istraživanjima evidentirane mnoge opasnosti i rizici pretjeranog dječjeg korištenja mobitela. K tome, škola je mjesto na kojem djeca trebaju zadovoljiti i svoje druge potrebe, što im korištenje mobitela može otežati ili čak onemogućiti. Korištenje mobitela u školama u najvećoj mjeri ugrožava socijalni razvoj djece, interakciju među vršnjacima, povezivanje s vršnjacima, učenje o drugima i o sebi samom u odnosu s drugim ljudima.

2. Što se tiče srednjih škola, upotreba mobitela bit će zabranjena samo tijekom nastave. Ministar Radovan Fuchs obrazložio je to riječima da bi zabranu tijekom odmora na hodnicima bilo teško kontrolirati. Ako već iz osnovne škole dođu s usvojenom navikom nekorištenja mobitela u školi, zar ne postoje načini da se i te sad starije učenike uvjeri da nakon osam osnovnoškolskih godina s istom praksom nastave i u srednjoj školi?



Moje je mišljenje da bi se i u srednjoj školi zabrana korištenja mobitela trebala protegnuti i na odmore, na vrijeme koje djeca provode i po hodnicima, jer su upravo odmori situacije u kojima djeca međusobno komuniciraju. Razumijem potrebu da stroža zabrana vrijedi tijekom nastave, jer učeničko korištenje mobitela pod nastavom izravno onemogućava nastavni rad, ali ovakvom se odlukom obrazovne potrebe stavljaju ispred razvojnih potreba djeteta, ponajprije socijalnih i emocionalnih. Slažem se da bi nastavak istih već usvojenih pravila kod prijelaza iz osnovne u srednju školu bio prihvatljiv.

3. Provođenje zabrane korištenja mobitela u školama sad će uglavnom pasti na leđa nastavnika, no što je u tome zadaća roditelja, što oni moraju odraditi da bi njihova djeca poštovala tu zabranu, čime bi pomogli i svojoj djeci i nastavnicima, ali i sebi?



Roditelji moraju i u tom, kao i u drugim pitanjima, surađivati sa školom, podržavati odluke škole te pomoći svom djetetu da razumije zašto su takve odluke poželjne i potrebne. Roditelji trebaju shvatiti da jedino zajedničkim naporima škole i obitelji, kao i drugih sustava koji su uključeni u odgoj djece i mladih, možemo smanjiti neke opasnosti koje u današnje digitalno doba ugrožavaju zdravlje i razvoj djece. Za zdrav razvoj djeteta presudno je da nastojanja odraslih osoba budu usklađena.