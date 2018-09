Prvi put u životu zadovoljni smo kao podstanari

Dvogodišnji Ivan trčkarao je prostranim hodnikom i velikim praznim sobama trosobnog stana u Podbrežju veselo se smijući dok

su njegovi roditelji Tin i Ivana Jelačić, jedva susprežući da se ne počnu na glas smijati i plakati od sreće u isto vrijeme, razgledali

prostorije i razgovarali u kojoj će se što nalaziti.

– Ova prostorija uz hodnik taman je dovoljno velika za špajzu, a tamo će biti prekrasne sobe. Stan je ogroman, jedva čekam da

prenesemo sve stvari! – ozareno je rekla Ivana Jelačić. I dok se mali Ivan već udomaćio u svom budućem domu, a njegovi roditelji počeli planirati stolariju, svi su prisutni na uručivanju ključeva novih stanova u Podbrežju komentirali – Ima li što ljepše od ovakvog dječjeg osmijeha u novom domu?

“Kao da sanjam”

Bračni par Jelačić zajedno sa svoje troje djece jedna je od 18 obitelji kojima je gradonačelnik Milan Bandić jučer u cik zore uručio

ključeve novih stanova u naselju Podbrežje. Dok su čekali u redu da prime vrećice s ključevima i popratnom papirologijom, Jelačići su teško skrivali uzbuđenje i nestrpljenje.

– Bila sam toliko nervozna da sam na nogama od četiri ujutro. Ne mogu doći k sebi, osjećam se kao da sanjam. Nakon toliko go-

dina u skupim i neprihvatljivim unajmljenim stanovima, konačno ćemo imati normalan dom za našu djecu – rekla je sretna majka. Njezin se muž, pak, ogledavao oko sebe da vidi okruženje u kojem će živjeti idućih godina, pokazujući posebno oduševljenje

igralištem za djecu koje se nalazi tik uza zgradu.

– Ovdje će se igrati naš Ivanček.

Nadam se i da će škola biti sagrađena prije nego što moja petogodišnja kći Paula krene u prvi razred. Ovo je idealna lokacija za moju obitelj – veselo je kazao. Reakcija njihovih budućih susjeda je bila jednako vesela.

– Ne mogu vjerovati da se ovo događa. Dok ne uđem u svoj stan, uopće neću vjerovati da ga zapravo dobivam – rekla je jedna od budućih stanarki dok je za ruku držala svog muža. Dodjelu stanova koja se odvijala ispred zgrade promatrali su i stanari obližnjih

zgrada koji su se također nedavno ondje doselili.

– Drago mi je da dobivamo nove susjede, vidim njihovu sreću i baš sam zbog njih zadovoljan. Za godinu-dvije, ovaj će kvart biti

pun dječjeg smijeha i vesele igre i mislim da je to divno – rekao je jedan od susjeda koji se nada da će, kada se kvart napuni, dobiti i sav potreban sadržaj poput trgovina, knjižnice, bazena...

Čekali godinu dana

Obitelj Jelačić i njihovi budući susjedi stanove su dobili u zaštićeni najam, a fiksni iznos najamnine će im biti od 60 do 108 eura mjesečno, na što će se dodati i naknada od 1,20 do 1,60 eura po kvadratu. Radi se o stanovima veličine od minimalno 45, a maksimalno 110 kvadrata. Natječaj za traženje najmoprimaca objavljen je u rujnu prošle godine, a tko će stanove dobiti ovisilo je i

o veličini obitelji te o njihovom socijalnom i stambenom statusu, a dodatne su “bodove” dobivale osobe koje su samohrani roditelji, žrtve obiteljskog nasilja, osobe s invalidnošću i branitelji Domovinskog rata. Većina odabranih najmoprimaca su mlade obitelji slabijeg imovinskog statusa s troje ili više djece, a na useljenje čekale su gotovo godinu dana. No bile su to, kako kažu, slatke muke.

– Drago mi je da možemo usrećiti ljude. Grad Zagreb je oduvijek provodio, a provodit će i dalje, mjere pomoći za obitelji, od naknada za opremu novorođenčadi i programa “Roditelj odgojitelj” pa do dodjele stanova – rekao je jučer gradonačelnik Bandić te najavio da će već idući tjedan biti dodijeljeno još 58 stanova.

Pogledajte u kakvom su stanju zagrebački mostovi