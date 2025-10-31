Najskuplji vojni projekt u ovoj europskoj državi pretvorio se u fijasko: Troše milijarde na avione koji 'ne mogu ni poletjeti'

Britanski program nabave višenamjenskih borbenih zrakoplova F-35 , vrijedan više milijardi funti, suočava se s ozbiljnim kašnjenjima i rastom troškova zbog nedostatka financijskih sredstava, upozorili su zastupnici u najnovijem izvješću Parlamentarnog odbora za javne račune. Prema izvješću, problemi s financiranjem doveli su ne samo do povećanja ukupne cijene projekta, već i do smanjenja borbene spremnosti tih aviona.

Osim toga, „neprihvatljiv“ manjak pilota i zrakoplovnih inženjera dodatno ograničava koliko često zrakoplovi mogu letjeti, navodi se u izvješću. Situaciju dodatno komplicira nedavna najava premijera Sir Keira Starmera da će Ujedinjeno Kraljevstvo kupiti varijantu F-35 koja može nositi američko nuklearno oružje, ali još uvijek nije poznato kada će ta sposobnost postati operativna niti koliko će dodatno stajati porezne obveznike.

Kako piše SkyNews, trenutno je u službi svega 37 od planiranih 138 borbenih zrakoplova F-35, iako je program pokrenut prije gotovo četiri desetljeća, a Ujedinjeno Kraljevstvo se u njega uključilo prije 25 godina. Riječ je o jednim od najnaprednijih i tehnološki najsofisticiranijih zrakoplova na svijetu, pod uvjetom da imaju pristup najnovijim nadogradnjama softvera, oružnim sustavima i potrebnoj tehnologiji. Međutim, dugogodišnje smanjenje obrambenog proračuna dovelo je do toga da su vojni čelnici često odgađali nabavu i ulaganja kako bi kratkoročno uštedjeli, što je dugoročno rezultiralo još većim troškovima i smanjenjem učinkovitosti britanskog ratnog zrakoplovstva (RAF) i mornaričke zračne postrojbe.

Odbor za javne račune u svom izvješću ističe pet ključnih problema: Kašnjenje u izgradnji objekta za testiranje „nevidljivosti“ aviona. Ministarstvo obrane odlučilo je 2021. uštedjeti 82 milijuna funti odgodom izgradnje objekta za procjenu radarskog potpisa, ključnog za stealth sposobnosti F-35. Ta će odluka kasnije stajati dodatnih 16 milijuna funti, a u međuvremenu ograničava operativnu upotrebu zrakoplova. Odgođena izgradnja mornaričke infrastrukture. Šestogodišnje kašnjenje u gradnji baze za F-35 mornaričke eskadrile gotovo je utrostručilo cijenu, s 56 na 154 milijuna funti.

Nerealni troškovi nabave. Ministarstvo je ove godine objavilo da će ukupni troškovi programa do 2069. iznositi gotovo 57 milijardi funti, ali zastupnici smatraju da je ta procjena „nerealna“ jer ne uključuje troškove goriva i drugih operativnih troškova. Ograničene borbene sposobnosti. Trenutni F-35B modeli neće imati sposobnost ispaljivanja konvencionalnih projektila dugog dometa do početka 2030-ih, što je ključna prednost u modernom ratovanju. Zastarjele procjene o punoj operativnosti. Iako će vojska do kraja godine proglasiti da su F-35B „u punoj operativnoj sposobnosti“, činjenica je da im i dalje nedostaju ključni sustavi i naoružanje. „Donošenje kratkoročnih odluka o uštedama uvijek se pokaže pogubnim, a pogotovo u projektu ovakve složenosti“, upozorio je Sir Geoffrey Clifton-Brown, predsjednik odbora.

Izvješće također upozorava na manjak stručnog osoblja, potrebno je dodatnih 168 inženjera, što predstavlja povećanje od 20 posto. Taj se manjak, procjenjuju zastupnici, neće riješiti godinama. Problem dodatno pogoršavaju loši smještajni uvjeti u bazi RAF Marham, glavnom sjedištu F-35 postrojbi, gdje zbog nedostatka ulaganja još uvijek nije završena potrebna infrastruktura. Modernizacija baze predviđena je tek do 2034., što je ocijenjeno „vrlo samozadovoljnim i previše sporim pristupom“. Na izvješće je reagiralo Ministarstvo obrane, poručivši da su „mnoge odluke iz izvješća donesene za vrijeme prethodne vlade“ te da su već započeli s provedbom plana za rješavanje problema kroz novi Strateški obrambeni pregled.