LOŠA PROGNOZA

Europskoj zemlji prijeti najgora epidemija u zadnjih 10 godina: 'Virus je stigao mjesec dana ranije'

bolnica
Pixabay/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
31.10.2025.
u 08:40

Virus je stigao mjesec dana ranije nego inače, a najnoviji podaci pokazuju nagli porast hospitalizacija, najveći u ovo doba godine od 2015

Britanski zdravstveni dužnosnici upozorili su da bi sezona gripe mogla biti najteža u posljednjih deset godina. Virus je stigao mjesec dana ranije nego inače, a najnoviji podaci pokazuju nagli porast hospitalizacija, najveći u ovo doba godine od 2015. Prema Agenciji za zdravstvenu sigurnost UK (UKHSA), stopa pozitivnih testova na gripu skočila je s 6,1 % na 8,2 % u samo tjedan dana, s najvećim udarom među školskom djecom. Stručnjaci upozoravaju da cirkulacija virusa kod djece obično prethodi masovnom širenju među odraslima, što znači da bi sljedećih tjedana moglo doći do duge i iscrpljujuće epidemije.

"Ovaj rani porast broja slučajeva gripe kod djece posebno je zabrinjavajući posebno na to da cirkulacija gripe kod djece obično prethodi onoj kod odraslih. Stoga je od vitalne važnosti da se oni koji ispunjavaju uvjete što prije jave za cijepljenje kako bi se izbjegla duga i iscrpljujuća sezona gripe", kazao je Duncan Burton, glavni medicinski tehničar za Englesku. "Virus gripe mijenja se svake godine, stoga je važno cijepiti se svake godine kako biste osigurali zaštitu sebi i svojoj obitelji te kako biste smanjili širenje na druge. Cjepiva su jedan od najsigurnijih i najučinkovitijih načina zaštite od virusa i pripreme za ono što očekujemo kao vrlo izazovnu zimu, stoga bih potaknuo sve koji ispunjavaju uvjete da se jave na cijepljenje što je prije moguće, a sada su dostupne jednostavne rezervacije termina ili termina za cijepljenje bliže domu", naglasio je, javlja The Telegraph

"Ove godine vidimo neuobičajeno rani početak sezone gripe, a najnoviji podaci pokazuju nagli porast među djecom, ali i porast u drugim dobnim skupinama, a virus se sada počinje sve više širiti u zajednici", rekao je dr. Alex Allen, konzultant epidemiolog u UKHSA-e. Rory Deighton, direktor za akutnu i društvenu skrb pri NHS Confederationu, rekao je: "Sezona gripe koja je ove godine stigla ranije duboko je zabrinjavajuća, s obzirom na to da su znakovi već upućivali na još jednu tešku zimu. NHS je već imao vrlo prometno ljeto i preopterećen je uoči zimskih mjeseci, što će dodatno opteretiti ionako opterećene usluge". Slična situacija vlada i u Japanu, gdje je epidemija gripe već dovela do zatvaranja škola diljem zemlje. Prema posljednjim podacima, više od 6000 ljudi je hospitalizirano, a zdravstveni sustav je na rubu kolapsa.

Velika Britanija virus gripa

