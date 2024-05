Najskuplji stambeni kvadrati u Hrvatskoj prodani u maloj istarskoj općini

Tržište nekretnina bilježi usporavanje rasta cijena, no potražnja za kvalitetnim stanovima i kućama u Hrvatskoj i dalje je velika. Prosječna cijena novogradnje prošle je godine bila oko 2.250 eura po četvornom metru, a u Zagrebu gotovo 2.700. Agencije za nekretnine ističu da se cijene novogradnje uglavnom kreću od 2 do 6 tisuća eura po četvornom metru. Unatoč tome, postoje i one koje postižu cijenu od 10 tisuća eura, posebice na Jadranu.

U općini Bale lani su prodani, u prosjeku, najskuplji stambeni kvadrati u zemlji, navodi HRT. Naime, malo istarsko mjesto ima 1.300 stanovnika, a 15 stanova prodano je po prosječnoj cijeni od 4839 eura.

"Svake godine cijene nekretnina u Rovinju rastu što utječe na cijenu nekretnina u Balama, odnosno daje im neku trajnu vrijednost. Druga stvar je miran ruralni život, a opet blizina razvijene obale", komentirala je Tanija Čubrilo, agentica nekretninama.

Parcele u Balama, kako smo objavili 2022. godine, prodavale su se za kunu. Bila je riječ o demografskoj mjeri, odnosno o privlačenju i zadržavanju mladih. S druge strane, luksuzni kvadrati privlače strance.